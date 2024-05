Uspěl navzdory Tourettově syndromu. Když s tiky bojujete, jsou pak horší, líčí

Dnes je autorem bestsellerů a přednáší o motivaci. Jaký je jeho recept na úspěch a štěstí?

Máte nějakou vlastní definici štěstí?

Máme dva druhy štěstí. Je vnitřní a vnější štěstí. Bohužel, my Češi na to máme jen jeden výraz. Vnější štěstí je, že vás nepřejede vlak, nedostanete strašnou nemoc… Kdežto vnitřní štěstí je stav mysli. Pocit. Může to být krátkodobá záležitost v podobě požitků, jako je třeba dobré jídlo a pití, spánek a sex. Nebo dlouhodobá a to je pak věc prožitků. Trvalejší než hmotná věc je zážitek. Lepší než dostat tisícovou bankovku je být obdarován lístkem na koncert ve stejné hodnotě. A s tím souvisí i to, že štěstí si uvědomujete až zpětně.