Nucená správa zachránila Britney normální život, tvrdí Jamie Spears

„Ne každý se mnou bude souhlasit. Byla to pekelná doba. Ale miluji svou dceru celým svým srdcem a duší. Kde by teď byla Britney bez té nucené správy? Nevím, jestli by byla naživu. Nevím. Pro její ochranu a také pro ochranu jejích dětí byla nucená správa skvělým nástrojem. Bez toho si nemyslím, že by dostala děti zpátky,“ svěřil Spears deníku Daily Mail, s nímž hovořil poprvé po deseti letech.

Synové Preston a Jayden ovšem s matkou nevycházejí dobře a odmítají se s ní stýkat. Zanevřeli i na svého dědu.

„Moji dva chlapci mi chybí opravdu, opravdu moc. Víte, byli jsme si velmi, velmi blízcí. Byli ve věku, kdy se s nimi dalo začít dospěle bavit. Ale tvořili si vlastní úsudek. Bůh způsobuje, že se věci dějí z nějakého důvodu. Nevím, jaký je důvod pro toto, ale bez nich to byly těžké tři roky. V rodině je teď nesoulad. Vše, co můžeme dělat, je nepřestávat se modlit,“ uvádí dále Spears, který je ortodoxním křesťanem.

Výlučným opatrovatelem chlapců se stal jejich otec Kevin Federline. Jamie Spears se však podle svých slov snažil, aby trávili dost času i s matkou.

„Mohli jsme vzít děti na dovolenou do Evropy. Nepřišly o čas strávený s matkou. Nepřišly o čas strávený s otcem. Toto moc lidí nevědělo. Hlavním cílem bylo umožnit Britney znovu kontakt se svými dětmi a obnovit mezi nimi vztah. Udělali jsme pro to všechno na světě. Můj vztah s Kevinem jim dal pocit míru a ochrany. Kevin vám to řekne taky – byli jsme to my, kdo vychoval ty děti,“ tvrdí zpěvaččin otec, který 13 let spravoval také dceřiny finance a tvrdí, že na počátku byla Britney téměř na mizině, zatímco na konci nucené správy měla padesát milionů dolarů.

„Byla na mizině. Neměla vůbec žádné peníze. Nucený správce zaručil zdroj, díky němuž se mohla finančně vrátit tam, kde byla. A víte, my jsme pracovali – a ona pracovala – a finančně se zotavila,“ míní Jamie.

Během jeho nucené správy Britney vydala čtyři alba, podnikla tři světová turné a absolvovala dvouletý pobyt v Las Vegas.

„Chápu nucenou správu tak, že někomu pomáhám získat zpět život a vrátit se zpět do společnosti a být schopen normálně žít. Chci říct, že jsem to změnil. Za mnou bylo pár lidí, kteří mi opravdu pomohli dovést to do bodu, kdy jsme jí pomohli,“ věří Spears.

Zpěvačka to ovšem vidí jinak. „Měla jsem pocit, jako by se mě můj otec snažil zabít. Mluvila jsem o tom několikrát, mám důkazy a svědky o tom, co udělal,“ vzkázala zpěvačka na Instagramu.

Poukázala na fakt, že byla nucena pracovat sedm dní v týdnu, když v letech 2013 až 2017 vydělala 137,7 milionu dolarů během rezidenční show Piece of Me v Las Vegas. Když prý pracovat odmítala, otec jí vyhrožoval hospitalizací na uzavřeném oddělení v psychiatrické nemocnici.

„Mám hodiny, které jsem odpracovala, sedm dní v týdnu, existují snad pracovní zákony. Mám na to všechno důkaz. Mluvila jsem o tom u soudu během covidu,“ prohlásila.

„Kdyby si mě považovali a respektovali mě, pak by mého otce do dvou sekund zavřeli! Lidé říkají, že budu muset dát spoustu peněz a žalovat ho a sedět hodiny u soudu… ne děkuji, to dělat nebudu, abych dokázala, že tato obvinění jsou pravdivá! Nikdy nebudu dávat víc peněz a chodit k soudu, abych zjistila, jestli bude můj otec potrestán. Rozhodla jsem se usmívat a neustále to házet rodině do tváře až do dne, kdy zemřu,“ dodala.