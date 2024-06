Volejbalistky vyhrály boj s nervozitou. Od druhého setu to bylo super, shodují se

„Se Švédkami to bude těžké, mají dvě tři velice kvalitní hráčky, známe je,“ řekla reprezentační blokařka Ela Koulisiani. „Budeme muset ubránit jejich hlavní útočnice.“

Blokařka Magdaléna Jehlářová přiznala, že volejbalistky jsou trošku překvapené, že se do finále probojovaly Švédky a ne Belgičanky.

České volejbalistky Helena Havelková a Michaela Mlejnková (zleva) přihrávají podání Rumunek.

„Mají tam Isabellu Haak, která je jejich nejlepší hráčka a jedno z nejlepších úček na světě,“ zmínila Jehlářová letošní vítězku Ligy mistrů s italským Coneglianem. „Cestou k úspěchu bude ubránit ji a k tomu nějak i ty ostatní.“

Pořádně těžký byl však i duel s Rumunkami. V něm národní tým proměnil až sedmý mečbol, když s 26 body nejúdernější hráčka utkání, Rumunka Inneh smečovala do anténky.

A reprezentantky si pořádně oddechly. „To ano, máme obrovskou radost,“ usmála se Koulisiani.

„V prvním setu jsme byli ve velkém stresu. Musíme se ještě naučit kontrolovat naše emoce, protože jsme udělaly příliš mnoho nevynucených chyb v útoku, což se nám nesmí stát, pokud chceme uspět se Švédkami,“ prohlásil reprezentační trenér Giannis Athanasopoulos.

České volejbalistky potvrdily, že zejména jejich vstup do utkání byl hodně nervózní.

„Hrály jsme doma, všechny jsme strašně moc chtěly uspět a pak najednou to začalo váznout. Trochu to trvalo, než jsme se do toho dostaly,“ řekla Ela Koulisiani.

Smečařka Helena Havelková ale nečekala, že budou hrát až tak nervózně. „Ale přece jen hrát před domácím publikem není jednoduché. K tomu máme velké očekávání, chceme hrát o celkové vítězství. Byl na nás tlak, ale oklepaly jsme se a od druhého setu už to bylo super,“ podotkla Havelková.

„Od druhé sady jsme začaly soupeřky výborně tlačit, hodně jsme si pomohly servisem a obranou na síti a tím pádem začala klapat i obrana v poli, takže super výkon. dostaly jsme se na takovou naši vlnu a už to jelo,“ těšilo Koulisiani.

České libero Daniela Digrínová se snaží chytit míč po útoku soupeřek.

„Nehráli jsme špatně, i když to vypadalo, že ve druhém a třetím setu máme blackout,“ povzdechl si trenér Rumunek Guillermo Hernandez.

Co Češky zvedlo?

„Naštvaly jsme se a řekly si, že to, co jsme předvedly v prvním setu, není naše hra. Dobře jsme podávaly, odtáhly Rumunky od sítě, začaly jsme je blokovat a už to jelo, jak jsme zvyklé,“ odpověděla Helena Havelková.

„Po prvním setu jsme si řekly, že umíme hrát mnohem lépe. Ve druhém setu jsme sice soupeřky přehrály obrovským náskokem, ale potom to byl znovu náročný boj,“ uvedla Magdaléna Jehlářová, pro níž to byl první zápas po zranění. „Jsem ráda, že byl vítězný a navíc tak důležitý.“

Byť hala nebyla zcela zaplněná, reprezentantky si podporu diváků pochvalovaly. „Fanoušci nás hnali za vítězstvím,“ potvrdila Magdaléna Jehlářová.