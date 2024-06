Chci, aby se synové cítili mocní a zároveň respektovali ženy, říká Shakira

Po rozchodu s Gerardem Piquém zpěvačka čelí novým výzvám a chce synům ukázat, že život není vždy veselý a že se musí vyrovnávat se zklamáními. Důležité je podle ní také to, aby se cítili silní a zároveň respektovali ženy.

„Když je žena matkou, nikdy se to nedá vypnout. Můžeme tvrdě pracovat, ale role matky se nedá odložit. Někdy je ovšem těžké dosáhnout rovnováhy mezi prací a osobním životem, ale děti jsou pro mě vždy na prvním místě,“ řekla zpěvačka.

Shakira prozradila, že její mateřství zesílilo, když se stala svobodnou matkou. „Nikdy jsem se nemusela tolik spoléhat na svou sílu, jako když jsem bojovala o přežití své a svých dětí. Viděli mě plakat, slavit, smát se a viděli mě i neúnavně pracovat. Chci jim ukázat, že život není pořád veselý. Není to takové, jako si lidé představují ve filmech. Věci se nevyvíjejí tak, jak bychom chtěli, a musíme se umět vyrovnat se zklamáním. Je to součást života,“ dodala.

Zpěvačka prozradila, že jejím synům se nelíbil film Barbie. „Mým synům se to naprosto nelíbilo. Měli pocit, že to bylo ponižující. A do určité míry s nimi souhlasím. Vychovávám dva chlapce, chci aby se také cítili mocní a zároveň aby respektovali ženy. Mám rád popkulturu, která se snaží posílit postavení žen, aniž by brala mužům možnost být muži, chránit a poskytovat,“ prozradila.

Shakira nyní po sedmi letech vydala nové studiové album, které nazvala Las Mujeres Ya No Lloran, což v překladu znamená Ženy už nepláčou. Album vyšlo 22. března.