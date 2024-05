Soutěž, která pomáhá laikům, ale také architektům a designérům

V pražském Centru současného umění DOX v úterý večer 14. května 2024 proběhne vyhlášení soutěže Interiér roku 2023 v devíti kategoriích. Jde už o devátý ročník soutěže, která u nás nemá konkurenci.

Letos už budou vyhlášeni vítězové devátého ročníku, takže se nelze nezeptat, zda se za tu dobu změnila úroveň přihlášených projektů?

Profesor Jiří Pelcl

Úroveň přihlášených interiérů stále stoupá a já si neskromně troufám tvrdit, že jsme k tomu za devět let Interiéru roku výrazně přispěli. K prudkému kvalitativnímu skoku došlo například po covidu, protože si lidé uvědomili, jaké je to být celý den zavřený v interiéru, který jim z nějakého důvodů nevyhovuje. Začali se pak víc obracet na architekty a interiérové designéry, aby neopakovali stále stejné chyby a neutráceli peníze pořád dokolečka.

Jako v každém jiném oboru i tady totiž platí, že levnější je vytvořit funkční interiér na první dobrou než jej frustrovaně o víkendech postupně upravovat. To ovšem bez odborníka nejde, protože základem je dobrý koncept.

Vítěz kategorie Nízonákladové bydlení 2022: Garsonka u výstaviště, Praha; autor: Ing. arch. Zuzana Řepíková, studio DESIGNPRO

Soutěží jste chtěli zpopularizovat interiérový design, dostat do podvědomí veřejnosti kvalitu a potřebné informace. Jste spokojeni s výsledkem?

Letos je do soutěže přihlášeno 233 skvělých projektů, což je nejvíc v její devítileté historii. Od jejího založení se jí zúčastnilo 1 640 interiérů. Na rozdíl od jiných soutěží a ocenění mapuje ocenění Interiér roku vždy jen projekty dokončené v předchozím roce, takže podává dokonalý report o tom, jak se interiéry z roku na rok mění. Jde o de facto o skvělý studijní materiál, který oceňují nejen lidé, kteří zařizují domov, restauraci nebo třeba pracoviště, ale také média i odborníci. V tomto směru se nám naše mise a snaha edukovat velmi daří a přístup k interiérům se opravdu zlepšuje.

Ze soutěže Interiér roku se stala výrazně prestižní záležitost, i díky počtu a úrovni soutěžících, kvalitě projektů, místu a celému způsobu vyhlášení či účasti zahraničních odborníků v porotě. Letos se bude dokonce poprvé udělovat Cena zahraničních médií, hlasovat budou zástupci předních evropských médií, které se věnují architektuře a designu, například z Itálie, Švédska, Dánska nebo Španělska. Znamená to, že je i pro ně náš interiérový design zajímavý?

Od počátku bylo naší snahou poukazovat na tuzemské interiéry a jejich tvůrce i v zahraničí. Zástupci prestižních zahraničních médií projevují o naše interiéry zájem a některé je dokonce považují za skvělý vzor pro jejich tuzemské publikum, ale dosud o nich moc nevěděli.

Součástí aktivit Interiéru roku je představit jim je. Mladí tvůrci by dnes vlastně ani nepochopili, proč by se neměli srovnávat s těmi z Itálie, Rakouska nebo třeba Španělska. Každá pozitivní konfrontace a mísení vlivů přece vždy vede k vyšší kvalitě.

Vítěz kategorie Rekonstrukce roku 2022: Dům u zvonice, Bratislava; autor: Ing. arch. Marián Gombarček, studio GMB

Teprve potřetí bude vyhlášený vítěz kategorie Nízkonákladové bydlení, s nápadem na tuto kategorii přišel profesor Pelcl. Je při dnešních cenách materiálů, ale i nábytku vůbec reálné nabídnout projekt s označením „nízkonákladový“?

Profesor Pelcl je velmi pragmatický porotce s jasnou vizí. Stejně tak, jak adoruje kreativitu a chytrá řešení, tak odmítá plýtvání a formální exhibice, které kromě té formy nemají jiný smysl. Když přišel s kategorií Nízkonákladového bydlení, dokázal jasně vysvětlit, jaké cesty k němu podle jeho názoru vedou. Někdy je to návrh na míru, jindy zase využití typizovaných konstrukčních segmentů a nábytku.

Sám si na několika návrzích vyzkoušel, že nízkonákladově postupovat lze a výsledek nemusí působit nouzově. Nikdo nechce nízký rozpočet vnímat jako prohru a zmíněná kategorie, dokazuje že to tak rozhodně být nemusí. Interiér s velkým rozpočtem klade na autora zcela jiné úkoly než ten s rozpočtem malým. Oba mohou být výjimečné, jen zkrátka patří do různých soutěžních kategorií.

Ceny pro vítěze navrhují nejlepší čeští designéři, zejména pak ti, kteří pracují převážně se sklem. Musíte je přemlouvat, nebo i oni vnímají tuto zakázku jako prestižní záležitost?

Podobu ocenění navrhuje pro každý ročník vždy jiný designér. Je to určitá hra, která autory soutěžních interiérů baví, protože vždy čekají, který známý autor to v daném roce bude. Pak vznikají první návrhy, do nichž tvůrce odráží své představy o interiéru. Výsledná cena je vždy jakousi metaforou vnitřního prostoru.

Kateřina Handlová s cenou pro vítěze soutěže Interiér roku 2023

Letos se tohoto úkolu ujala nesmírně talentovaná designérka Kateřina Handlová, která je ve své generaci v mnoha směrech výjimečná a její inspirační zdroje jsou neobvyklé. Přesvědčovat autory cen naštěstí nemusíme, protože i oni to berou jako hru a výzvu, která je baví a posouvá.

O tom, že si „umíme vybrat“, svědčí i letošní autorka cen naší soutěže, Kateřina Handlová. Je i autorkou skleněných medailí pro letošní mistrovství světa v hokeji, která právě probíhá. O tuto čest usiloval řada designérů.

Petr Tschakert Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (specializace na interiérový design), je zakladatelem a ředitelem soutěže Interiér roku a mezinárodního kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum. Pracoval jako redaktor kulturní rubriky časopisu Reflex, jako šéfredaktor vedl třináct let časopis Moderní byt, který třikrát za sebou dovedl k titulu Časopis roku ČR a podílel se na řadě televizních a rozhlasových pořadů o bydlení. V současnosti působí jako ředitel Institutu bytového designu.

Prezident pražského organizačního výboru MS Petr Bříza, autorka a designérka medailí Kateřina Handlová a ambasador Jiří Šlégr.