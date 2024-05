Nejlepší interiéry roku 2023: nechte se inspirovat chytrými nápady i vy

„Dům v Kutné hoře je typem rekonstrukce, která vás ‚nebouchne‘ do očí pohledem na jednu jedinou místnost vhodnou na obálky časopisů, ale který si musíte projít postupně a vnímat celkový koncept, návaznost prostor, práci se světlem, použité materiály nebo struktury, jež tu a tam získávají jemně dekorativní funkci,“ hodnotí zakladatel a ředitel soutěže Petr Tschakert.

Nová identita domu v Kutné Hoře – vítěz kategorie Soukromý interiér – Rekonstrukce a také absolutní vítěz

A dodává: „Je to přesně ten pečlivě promyšlený dům, kam byste asi chtěli vstoupit, odložit si kartáček v koupelně a okamžitě začít bydlet.“

Původně středověký dům v jádru Kutné Hory zcela shořel a nahradil ho objekt z devatenáctého století, který prošel rozsáhlou, ale necitlivou rekonstrukcí v sedmdesátých letech minulého století. Když byli autoři povoláni ke kompletní rekonstrukci, neměl už dům z původní identity vůbec nic. Hlavním záměrem architektů tedy bylo v domě znovuobjevit jeho paměť a původní vrstvy, kterých nebylo mnoho.

„Mezinárodní porota ocenila citlivé začlenění nových prvků do původních konstrukcí, promyšlenou práci se světlem a barvami nebo konzistentní přístup jak k interiéru, tak exteriéru. Mimo jiné vyzdvihla prvek lakované překližky, která se prolíná celým domem, dále střídmost a jednotnost většiny povrchových materiálů a rafinovanou práci s dekorativními strukturami, jako je například rýhování.“

Vítězové soutěže Interiér roku 2023

Soukromý interiér – Rekonstrukce (+ absolutní vítěz)

Nová identita domu v Kutné hoře

Autoři: Jan Holub a Tomáš Hanus, studio Byró architekti

Garden vila u Prahy - vítěz kategorie Soukromý interiér - Novostavba

Soukromý interiér – Novostavba

Garden Vila u Prahy

Autoři: Michal Kunc, Petr Tesař, Pavol Sojka, Michal Sůva, studio Atelier Kunc Architects

Soukromý interiér – Nízkonákladové bydlení

Byt s modrým schodištěm, Praha

Autor: Ing. arch. Jakub Žoha, studio New Architecture

Veřejný interiér I (restaurace, kavárny a hotely)

Hotel Perk, Šumperk

Autor: MgA. Lucie Koldová, ateliér Lucie Koldová Studio

Veřejný interiér II (obchody, služby, školy, zdravotnická zařízení a veřejné prostory)

Obnova Červeného kostela- vítěz kategorie Veřejný interiér II (obchody, služby, školy, zdravotnická zařízení a veřejné prostory)

Obnova Červeného kostela, Olomouc

Autor: Miroslav Pospíšil, spoluautoři: Daria Johanesová, Atelier-R, Denisa Kubíčková Strmisková, Denisa Strmisková Studio, Jan Košátko, studio Kosatko

Interiér roku – LD Seating (kanceláře, huby a coworkingová centra)

Ateliér Archstyl a studio Woow, Bratislava

Autoři: Ing. Juraj Krč, Ing. Zoltán Horváth, Mgr. art. Zuzana Horniaková, Ing. arch. Ivana Gajdariková, Ing. arch. Matej Raučina, ateliér Archstyl

Cena zahraničních médií

Císařské lázně, Karlovy Vary

Autor: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek, ateliér Petr Hájek Architekti

Interiér roku – Velux (Cena generálního partnera)

Lékárníkův dům, Jindřichův Hradec

Autoři: Ing. arch. MgA. Martin Petřík, Ing. arch. Matěj Šebek

Cena novinářů

Duch ateliéru skláře, Praha

Autoři: Lenka Křemenová, David Maštálka, Zuzana Sagitáriová, Tereza Schneiderová, ateliér A1 Architects

Hlasování veřejnosti

Jak bydlíme my, Praha – vítěz kategorie Cena veřejnosti

Jak bydlíme my, Praha

Autoři: Ing. arch. Jakub Žoha a Bc. Štěpán Mareš, studio New Architecture

Ceny pro nejlepší

Podobu ocenění pro finalisty a absolutního vítěze soutěže Interiér roku navrhuje už tradičně každý rok jiná osobnost. Vždy jde o autorské originály, které vyjadřují specifický postoj autora k tématu interiéru. V devátém ročníku soutěže se této role ujala umělecká ředitelka sklárny Rückl designérka Kateřina Handlová.

Ve svém návrhu navázala na autory z minulých ročníků, kterými byli například Rony Plesl, Václav Mlynář, Boris Klimek, Jakub Pollág nebo Michaela Tomišková a Jakub Janďourek.

Záštitu devátému ročníku soutěže poskytla předsedkyně Poslanecké sněmovny, Senát, ministerstvo kultury, ministerstvo průmyslu a obchodu, Magistrát hl. m. Prahy a také starosta městské části Praha 7.

O soutěži

V souladu s pravidly musí být vždy všechny soutěžní interiéry dokončeny v předchozím roce. Za devět ročníků se tak ocenění stalo de facto pravidelnou studií o vývoji a stavu interiérů v České a Slovenské republice, a to vždy za daný rok. Také díky tomu dokáže být silným inspiračním zdrojem pro širokou veřejnost. Od založení ocenění Interiér roku do něj bylo přihlášeno neuvěřitelných 1 640 interiérů, a to jak soukromých, tak veřejných.

Císařské lázně, Karlovy Vary – vítěz kategorie Cena zahraničních médií

Odborná porota pod vedením emeritního rektora pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, architekta a designéra prof. akad. arch. Jiřího Pelcla dr.h.c. vybírala z 233 interiérů českých a slovenských architektů a interiérových designérů, což představuje nejvyšší počet za dobu konání soutěže.

V mezinárodní odborné porotě rozhodovali o nejlepších projektech například člen představenstva Slovenské komory architektů Ilja Skoček, architektka a designérka Barbora Škorpilová, italský interiérový designér Danile Daminelli, dánský architekt Rasmus Kruse Jensen, italská architektka Daniela Colli, řecký interiérový designér Vangelis Bonios a řada dalších.

Kromě architektů a interiérových designérů zasedli v porotě i tuzemské osobnosti s výjimečnými výsledky v oblasti vizuální kultury, například filmová režisérka a producentka Hana Třeštíková, designér Jakub Pollág, výtvarník Pasta Oner a další. Oborová pestrost poroty je záměrná. Snaží se dosáhnout toho, aby výsledky plastičtěji zohledňovaly interiér jako multidisciplinární, nikoliv jen architektonický obor.

Letos byla poprvé předávána také Cena zahraničních médií, v níž hlasovalo řada zástupců předních časopisů a webových magazínů z několika zemí Evropské unie, někteří z nich cenu v této kategorii osobně předávali.

Hotel Perk, Šumperk - vítěz kategorie Veřejný interiér I (restaurace, kavárny a hotely)

Přehled všech finalistů:

(bez ohledu na pořadí v jednotlivých kategoriích)

Soukromý interiér – NOVOSTAVBA Mezonet s muralem Martina Loskotová a Martin Machů TI ARCHITEKTI Lesní chata, Klínec Jan Tomáš Cieśla, Archicraft Garden vila u Prahy Michal Kunc, Petr Tesař, Pavol Sojka a Michal Sůva Ateliér Kunc Architects Soukromý interiér – REKONSTRUKCE Nová identita domu v Kutné Hoře Jan Holub a Tomáš Hanus Byró architekti Byt z bazénu, Bratislava Andrej Olah, Filip Marčák a Alexandra Májska; Grau Architects Malý buquoyský palác, Praha MgA. Tereza Scheibová Collcoll Soukromý interiér – NÍZKONÁKLADOVÉ BYDLENÍ Mikrobyt pro dva, Praha Zuzana Řepíková a Ondřej Krynek Designpro Byt s modrým schodištěm, Praha Ing. arch. Jakub Žoha New Architecture Nový byt za starými dveřmi Mgr. Markéta Daňková Veřejný interiér I Kaavárna Mimóza, Bratislava Andrej Olah, Filip Marčák a Alexandra Májska Grau Architects Sály a kavárna Fantovy budovy, Praha Ing. arch. Lenka Chromíková, Ing. arch. Dagmar Andělová, Ing. arch. Žaneta Fantová, Ing. arch. Anežka Zákopčaníková, Ing. arch. Karel Scheib, Ing. arch.Tomáš Holub CAMA architekti a Atelier Anta Hotel Perk, Šumperk MgA. Lucie Koldová Lucie Koldová studio Veřejný interiér II Císařské lázně, Karlovy Vary prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek Petr Hájek architekti Obnova Červeného kostela, Olomouc Miroslav Pospíšil, spoluautoři: Daria Johanesová, Denisa Kubíčková Strmisková, Jan Košátko Atelier-R, Denisa Strmiskova studio, Studio Kosatko Saunabox Lukáš Pelech, Petr Šindelář KIJUKIJU INTERIÉR ROKU – LD SEATING (kanceláře, huby a coworkingová centra) Kreativní ateliér, Bratislava Ing. arch. Marek Abramovič Abrama architekti Foyer pro setkávání, Praha Martin Šenberger Mars.Architects Ateliér archstyl a studio Woow, Bratislava Ing. Juraj Krč, Ing. Zoltán Horváth, Mgr. art. Zuzana Horniaková, Ing. arch. Ivana Gajdariková, Ing. arch. Matej Raučina Archstyl INTERIÉR ROKU – VELUX (cena generálního partnera) Bydlení na střeše, Praha Ing. Vendula Gazo Jelínková JELI - Design S vínem v zádech, Praha MgA. Lenka Juklíčková, Markéta Zahradníčková, Dis. Obliqoo design Lékárníkův dům, Jindřichův Hradec Ing. arch. MgA. Martin Petřík, Ing. arch. Matěj Šebek HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI Bylinkový ráj, Čejkovice MgA. Vladimír Žák Vrtiška & Žák Jak bydlíme my, Praha Ing. arch. Jakub Žoha a Bc. Štěpán Mareš New Architecture Byt Simony Krainové, Praha MgA. Monika Drbalová Tempus Design Cena novinářů Duch ateliéru skláře, Praha Lenka Křemenová, David Maštálka, Zuzana Sagitáriová, Tereza Schneiderová A1 Architects Císařské Lázně, Karlovy Vary prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek Petr Hájek architekti Jak bydlíme my, Praha Ing. arch. Jakub Žoha a Bc. Štěpán Mareš New Architecture Cena zahraničních médií Galerie lidské tvořivosti Ing. arch. Martin Sladký de.fakto design Nová identita domu v Kutné Hoře Jan Holub a Tomáš Hanus Byró architekti Císařské lázně, Karlovy Vary prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek Petr Hájek architekti Absolutní vítěž soutěže Interiér roku Nová identita domu v Kutné Hoře Nová identita domu v Kutné Hoře Byró architekti

Výsledky byly oznámeny večer v úterý 14. května 2024 v pražském Centru současného umění DOX.