Nejlepší řešení malých bytů z roku 2022 nabízejí spoustu inspirace

V soutěži Interiér roku neřeší architekti jen velké domy nebo interiéry, ale také byty menší, či dokonce úplně malé. A vida, vůbec to nemusí být špatné nebo nepraktické bydlení.

„Velkou“ hvězdou v malých bytech se v diskusích čtenářů iDNES.cz stal například projekt architektů ze studia DesignPro, kteří dostali za úkol z garsoniéry na pražském Proseku vytvořit pohodlný interiér pro jednu ženu, ale tak, aby nebyl problém, kam uložit návštěvy, kde pracovat na PC a také vařit, protože to je majitelčina velká radost i zábava.

Inspirace v garsoniéře

Inspirace v garsoniéře: V kuchyni je dostatek pracovní plochy i úložného prostoru.

„Interiér je celý světlý, doplněný o teplé dubové dřevo. Aby byt nepůsobil fádně, rozhodli jsme se celou středovou část bytu, která ukrývá koupelnu, udělat naopak opravdu výraznou. Při vstupu do bytu vás na první pohled zaujme na míru vyrobená dubová příčka, která odděluje spaní od vstupní části. Opticky jsme oddělili lůžko i od zbytku obytného pokoje použitím dubového obkladu,“ popisují architekti ze studia DesignPro.

Aby docílili co nejprostornějšího dojmu z kuchyňské části, je jedna strana kuchyňské linky odkloněna od bytového jádra, kuchyň má tak tvar připomínající písmeno „V“, které se otevírá do obytného prostoru. Do kuchyně se vešla i pračka.

Díky důmyslnému využití prostoru kolem koupelny se hlavní dominantou pokoje stala opravdu velká knihovna. „Abychom podpořili toto její postavení, dali jsme jí temně hnědou barvu, která ve zbytku světlého interiéru zaujme na první pohled,“ upozorňují designéři.

Inspirace pro 2 + kk

Inspirace pro 2 + kk: Do kuchyňského koutu přechází laťová stěna s osazeným osvětlením. Pracovní plocha a obklad stěny jsou z postformingové desky Kronospan.

Starý panelákový byt po babičce měl už něco za sebou, tak byla nutná kompletní rekonstrukce, aby se v něm mladá majitelka cítila dobře. Dispozice dvoupokojového bytu se výrazně neměnila, přesto šlo o radikální zásah a vylepšení jeho dnešního fungování.

„Nic původního nezůstalo, měnili jsme rozvody sítí, podlahy, odstraňovali zdi. V hlavním prostoru nahradila příčku nová vestavěná stěna organicky oddělující kuchyň od chodby. Posunutím příčky mezi koupelnou a předsíní zhruba o dvacet centimetrů vznikl přímý průchod mezi kuchyní a předsíní,“ vypočítává designérka Šárka Macháčková ze studia Hezkey.

Inspirace pro 2 + kk: Hlavní prostor rozděluje a funkčně vymezuje vestavěná stěna. Vymezila prostor kuchyně a chodby. Na podlaze je vinyl v dekoru dubových prken.

Kuchyň dělí od jídelního koutu posuvné dveře, jež navíc ušetřily plochu podlahy. „Do středové konstrukce jsme mohli schovat rozvody. V koupelně a na toaletě se to obešlo bez bourání, k proměně stačily nové keramické obklady, dlažba, vodovodní baterie, skříňky,“ přibližuje řešení jeho autorka.

Novou majitelku Kamilu nadchl výsledek, který změnil tmavé místnosti v prosvětlený interiér. Oceňuje, že celý byt může buď úplně otevřít, nebo naopak mít ve dvou zónách soukromí.

„Vyzdvihla bych zejména řešení šatní skříně v chodbě. Zbourali jsme původní příčku mezi chodbou a kuchyní, aby se vešly hluboké šatní skříně. Botníkem v jejich spodní části a nikou k sezení uprostřed se poměrně dlouhá chodba opticky rozčlenila. Kromě toho jsou ve stěně niky osazená dvířka instalační šachty. Ze strany obývacího pokoje se povedlo toto vedení obestavět knihovnou,“ doplňuje architektka.

Garsoniéra pro dva

Inspirace pro dva v garsoniéře: Do malého bytu se podařilo dostat vše potřebné, včetně dvoulůžka.

Malý vršovický byt o ploše necelých 30 metrů čtverečních byl výzvou především po stránce nové dispozice. Majitelé si totiž přáli plnohodnotné bydlení pro dvojici.

Za vstupem do bytu tak vzniklo zádveří s odkládacím a úložným prostorem. Koupelna se přemístila do části bývalé chodbičky. Je menší, nicméně funkční, k dispozici je zde WC, umyvadlo se skříňkou a sprchový kout o rozměrech 120 × 80 cm.

Inspirace pro dva v garsoniéře: V místě, kde dříve bývala koupelna, vznikl příjemný spací kout i s oknem.

Spaní v pokoji vyřešil spací kout s oknem, který nahradil spaní v patře. Tvoří jej zvýšená postel o rozměrech klasického dvoulůžka, pod kterou jsou dvě prostorné zásuvky na lůžkoviny.

Kuchyňská linka a hlavní úložný prostor umístili autoři proměny podél delší stěny pokoje. V kuchyňské lince je kromě klasických spotřebičů i vestavná pračka. V rohu pokoje se našlo i místo pro malý pracovní kout.

Dominantu tvoří nová dřevěná podlaha z parket. Nábytek je z lamina se zapuštěnými hranami z masivního dřeva. „Toto řešení představuje velmi odolné řešení a umožňuje přesnější provedení detailů,“ vysvětluje Martin Kouba, který v rodinné společnosti vede výrobu nábytku. Skříňkový nábytek byl vyrobený na míru, stůl, židle a konferenční stolky jsou od firmy TON.

Inspirace pro dva v garsoniéře: Sestava nabízí dostatek úložných prostor, vešla se do ní i pračka.

U kuchyňské linky navrhli architekti keramický obklad s netradičním dekorem teček. Spací kout na stěnách nechali naopak opatřit dekorativní stěrkou, zalakovanou epoxidem. Nehrozí tak oděrky nebo zašpinění stěn.

Pět pravidel pro zařizování malých bytů