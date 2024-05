Eva Decastelo bydlí v domě v pražských Modřanech. V kuchyni vaří přátelé

Moderátorka Eva Decastelo je rodačkou z Litoměřic a řadu let bydlela na různých místech v hlavním městě. Před nastěhováním do svého současného domu žila nějakou dobu v obci Řevnice. Po narození dětí ale začala být situace komplikovanější, protože se řešilo nejen dojíždění za pracovními povinnostmi, ale i vození dětí do školky.

Přibližně před třinácti lety se proto rozhodla, že se chce i s rodinou vrátit do Prahy. „Když je člověk sám a nezávislý, dokáže si řadu věcí logisticky upravit. Není pro něho problém jezdit vlakem a autobusem, když ale máte děti, musíte tomu řadu věcí přizpůsobit a pohodlnější bylo přesunout se zpátky do Prahy,“ svěřila se moderátorka, která v hlavním městě hledala dům poměrně dlouho. Přála si mít zahradu a chtěla, aby nemovitost byla na klidném místě.