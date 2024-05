Po rekonstrukci může palác ze 16. století sloužit pro bydlení i práci

Pro MgA. Terezu Scheibovou to byla první zkušenost s prací pro veřejný sektor, tedy diplomatický servis. A také první zkušenost spolupráce s velkou projekční firmou, která si ji najala jako subdodavatele architektonického řešení. Zodpovědnost byla o to větší, že náklady na rekonstrukci nebyly rozhodně malé, šlo o 2 500 000 eur.

Během let palác často měnil majitele, nyní jej využívá pro sví diplomaty Francie.

„Poslední dílčí rekonstrukce paláce proběhla v devadesátých letech necitlivým způsobem. Většina původních barokních prvků byla zničena, deponována nebo zakryta novými pochybnými pseudobarokáliemi devadesátých let,“ popisuje Tereza Scheibová z architektonického sdružení collcoll.

To projekt přihlásilo do soutěže Interiér roku 2023 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce, kde se probojoval mezi tři nejlepší. Již devátý ročník soutěže, do níž se přihlásilo rekordních 233 projektů, měl uzávěrku 28. února 2024. Vyhlášení vítězů proběhlo opět v pražském Centru současného umění DOX v úterý 14. května 2024. Výsledky najdete zde.

Domluva nebyla snadná

Tereza Scheibová si dala záležet na každém detailu.

Primárním úkolem pro Terezu Scheibovou byla analýza stavu a jednotlivých přístupů. „Hledala jsem balanc mezi historií a soudobými architektonickými vstupy. To vše v úzké debatě s diplomatickým servisem, památkáři a projekční firmou. Z počátečního pocitu pokrytí zodpovědnosti celým projektantským týmem se ukázala role architekta/ky jako klíčová,“ popisuje situace autorka projektu.

Do debat s dalšími zúčastněnými přicházela s tématy komplexních zásahů, trvala na důležitosti zapracování detailů, vzorků, prověření historických postupů.

„Snažila jsem se navrhovat řešení jednoduše, ale nehledala jsem nejjednodušší cesty. Učila jsem se diplomatickému řemeslu přímo od zadavatele, tedy od diplomatického servisu a v roli architekta jsem se stávala někdy mediátorem, jindy motivátorem,“ popisuje Tereza Scheibová.

„Denním chlebem“ se staly pravidelné konzultace s dodavateli a budování sebedůvěry a respektu u stavbyvedoucích. Trvala na nekonečném vzorkování a řemeslně správně dokončených detailech, které byly mnohdy i pro zkušenou stavební firmu nezvyklé. Boj s dodržením nákladů trval nakonec tři roky, teprve po nich se mohli do paláce stěhovat francouzští diplomaté.

Špaletová okna s ostěním i dřevěné podlahy starému paláci prostě sluší...

O projektu Autor: MgA. Tereza Scheibová

Klient: Diplomatický servis, p.o. Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Místo: Praha, Staré město

Plocha: 2 000 m2

Rozpočet: 2 500 000 €

Původní objekt nechal vybudovat roku 1598 v pozdně renesančním slohu maltézský řádový kancléř Melchior Gniesen z Kobachu. Původně zde byla jen zahrada.