Proměna bytu přišla na 275 tisíc, stačilo namíchat koktejl nového se starým

„Bydlíme v nájemním bytě, ale interiér jsme si mohli přizpůsobit podle našeho vkusu a potřeb. Obrousili jsme parkety, oškrábali starou výmalbu a doplnili jsme interiér barevnými kontrasty, které ladí s přírodními odstíny. I když to zní jednoduše, nebylo to tak snadné,“ popisuje architekt Žoha ze studia New architecture.

V předsíni.dostaly modrou barvu nejen stěny a strop, ale i jedny dveře.

A pokračuje: „Jsme oba architekti a věříme, že kvalita bydlení je důležitá, a proto jsme se rozhodli investovat do pronajatého bytu, který považujeme za náš domov.“

Projekt přihlásil architekt Jakub Žoha do soutěže Interiér roku 2023 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Již devátý ročník soutěže, do níž se přihlásilo rekordních 233 projektů, měl uzávěrku 28. února 2024. Vyhlášení vítězů proběhlo opět v pražském Centru současného umění DOX v úterý 14. května 2024. Výsledky najdete zde.

Kromě Ceny veřejnosti si Jakub Žoha odnesl i vítězství v soutěži Interiér roku 2023 v kategorii Nízkonákladové bydlení za realizaci Bytu s modrým schodištěm, Praha.

Co je pod omítkou

Každý prostor, interiér či stavba vyžaduje péči, jinak chátrá. Po několika letech byt začal působit trochu zanedbaně, a tak se pár rozhodl pro experiment s oškrábáním starých maleb.

Růžové pianino je skvělým barevným kontrastem k modré předsíni.

„Je to pokaždé dobrodružství, protože nevíte, co najdete, ale nakonec jsme objevili krásnou štukovou omítku, která dodala bytu charakter. Místy jsou vidět šrámy po sekání elektřiny, ale to nám přijde zábavné. Omítky jsme natřeli penetrací, které povrch uzavřela a dodala jim sametový lesk. Jen v předsíni bylo šrámů příliš, proto jsme navrhli vymalování s oživujícím kontrastem. Abychom docílili světlejšího interiéru, obroušené parkety se naolejovali běleným olejem. Nábytek jsme vybrali s ohledem na praktičnost a estetiku,“ vypočítá architekt Žoha.

Kuchyň je pro něho oblíbené místo, nabízí dostatek prostoru pro linku, velký jídelní stůl a kredenc po babičkách, a dokonce i pro růžové pianino. Propojení s obývacím pokojem vytváří vzdušný a příjemný prostor. „Máme tak dostatek místa pro vše, co potřebujeme každý den, ale i pro pohodlné stolování s více hosty,“ upozorňuje Jakub Žoha.

Při výběru nábytku do obývacího pokoje hledal pár praktické a jednoduché řešení, které by splnilo jeho požadavky. Díky systému String získali jak dostatek úložného prostoru pro knihy, foťáky nebo suvenýry z cest, tak i příjemný pracovní prostor. Zvýšená deska stolu umožňuje zdravější práci ve stoje a když už nohy bolí, lze se posadit na barovku Ton.

Dominantní osvětlení od značky Deltalight a sbírka obrazů umístěná na podsvícené modré polici vytvářejí v místnosti jedinečnou atmosféru. „Ta police je z jednoho kusu a málem jsme ji nepronesli na schodišti. Dalším výrazným prvkem interiéru jsou naše rostliny. Máme jich nespočet. Vzhledem k tomu, že byt je orientovaný převážně na sever, umístili jsme největší množství rostlin do ložnice s dostatkem světla,“ říká architekt.

Pokojovky však měly být i v dalších místnostech, proto si pár vyrobil kulatý podstavec na kolečkách, na který přišly kovové válce. Květiny jsou na jednom místě, je jim dopřáno umělé osvětlení a zároveň je lze bez obav rosit.

„Naše modrá předsíň nám dělá radost každý den. Máme modré stěny, modrý strop a dokonce i jedny modré dveře. Modrá symbolizuje klid, důvěru, spojení. Použili jsme barvu Dulux odstínu Q8 - U9.48.19. Svítidlo Sputnik jsme pořídili v obchodě Halabala. Koupelnu jsme oživili novou výmalbou a úpravou vybavení,“ vypočítává architekt Žoha.

Každá místnost je promyšlená do nejmenších detailů, ať už jde o kuchyni s rozkládacím jídelním stolem nebo obývací pokoj s pracovním prostorem a sbírkou obrazů. Celkově se podařilo propojit eleganci činžovního bytu s osobními preferencemi a životním stylem páru, čímž vznikl prostor, ve kterém se cítí jako doma.

Protože byt je orientovaný převážně na sever, je nejvíce rostlin v ložnici s dostatkem světla.