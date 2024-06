Populární herec Karel Zima ze seriálu Slunečná bydlí v pražské vile

Byt objevila díky svému známému Karlova manželka Lucie. Její známý dům vlastní, byt v přízemí byl těsně před rekonstrukcí a neměl na něj vážného zájemce. Manželé se proto jeli podívat a místo jim padlo do oka. Karel dosud bydlel v centru Prahy a okrajovější čtvrť mu ze začátku připadala spíše jako venkov.

„Věděli jsme, že v bytě bude po rekonstrukci všechno nové, že je velký a patří k němu zahrada. Podmínky byly výhodné, a jelikož jsme věděli, že byt bude nový, šli jsme do toho,“ svěřil se herec, který hned po nastěhování začal s rekonstrukcí zahrady.

Rodina dnes obývá přízemí, kde došlo ke spojení dvou bytů. Rekonstrukce byla opravdu velká, všechno se oklepalo až na cihlu, udělaly se nové podlahy a rozvody. Jediné, co zůstalo z původního, jsou dveře a kliky, které se samozřejmě zbrousily a nově natřely. „Jedna příčka a dveře se rušily, protože do jednoho bytu stačí jen jeden vchod z chodby,“ prozradil nám Karel, který si s manželkou mohl naštěstí vybavení bytu vybrat sám.

Bílá potřebuje kontrast

Přibližně na sto metrech čtverečních se rozkládá třípokojový byt s kuchyní. V interiéru převládá bílá a světlé barvy. Karel Zima byl ale po celý svůj život zvyklý, že se doma obklopoval barvami, proto se s manželkou domluvil, aby v každé místnosti byla jedna barevná stěna. V obýváku proto najdeme jednu stěnu v barvě cappuccino, protože se tu nachází i kožená sedačka ve stejné barvě.

V kuchyni je jedna zeď vymalovaná šedou barvou, aby ladila ke kuchyňské lince, a v ložnici najdeme pro změnu zelenou v odstínu zvaném mint. „Bílou mám rád, ale nechtěl jsem, aby to u nás vypadalo jako v nemocnici,“ vtipkoval herec, který sice do interiéru zapracoval barvy, ale vše je velmi decentní.

Karel Zima (52) Karel Zima je český divadelní, filmový a televizní herec. Píše scénáře a dabuje. Herectví vystudoval na Státní konzervatoři v Praze. V roce 2018 zachránil život kamarádovi tím, že mu daroval ledvinu. V poslední době hrál v seriálech Krejzovi, Temný kraj a Slunečná. Z filmů Špindl, Román pro pokročilé a Jedině Tereza.

Zdroj: Wikipedie

Nábytek je kombinací bílé se světlým dřevem, proto do interiéru krásně zapadá. „Nelíbily se nám prefabrikované jídelní stoly, proto jsme si nechali vyrobit na zakázku jídelní stůl od kamaráda z Vysočiny. Sami jsme si mohli vymyslet, jaké bude mít stůl rozměry, z jakého bude materiálu a jaký bude mít tvar,“ prozradil nám Zima, který je s výsledkem v podobě originálního stolu spokojen.

Dobré sousedské vztahy

Se sousedy z domu a okolí mají Zimovi dobré vztahy, stejně jako s majitelem nemovitosti. „Žije se nám tady hezky, lidé se tu mezi sebou znají a zdraví se. Ze začátku jsem si nebyl úplně jistý, jestli si zvyknu v okrajovější čtvrti, ale teď jsem s domovem, který připomíná trochu život na malém městě, spokojený,“ říká Karel, který má kromě malého syna (a dvou dětí z minulého manželství) ještě fenku, již chodí manželé venčit zejména během procházek s kočárkem.

Vášeň pro zahradu

Karel tráví hodně času na zahradě, kde ho baví pracovat. Najdeme tam proto posezení, vlastnoručně namontovanou markýzu i hromadu naštípaného dřeva. Na předzahrádce je nový záhon, na němž poroste zelenina.

„Můj táta je sadař a já jsem od něj dostal dvoumetrový stromek, na který narouboval na jeden kmen červený rybíz, černý rybíz, bílý rybíz a angrešt. Je to trochu unikát. Já jsem zas zasadil pomlázku a ujala se, proto tam bude vrba,“ popsal svoji zahrádku Karel Zima, který daroval svému známému ledvinu, aby mohl žít.

Letos hodlá zasadit do květináčů také rajčata a papriky, které umístí ke stěně domu. Svoje zkušenosti s prací na zahradě herec možná využije i v novém seriálu, který natáčí pro televizi Prima. Seriál by měl být, podobně jako Slunečná, komediálně laděný a měl by se odehrávat ve venkovském prostředí.