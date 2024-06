Eldorado proslulo zlatem i vraždami. Podívejte se, co z města zbylo

Opuštěná městečka jsou plná pouštního křoví, které se valí po prázdných hlavních ulicích, kolem dávno nenavštěvovaných salonů nebo obchodů se smíšeným zbožím směrem ke starým hřbitovům. Nechybí ani rozpadající se budovy a zrezivělé kostry vozidel, které v poušti nedokázaly zvládnout vedra a nemělo cenu je opravit.

Původní obydlí s novými okny a plechovou střechou

Ale je toho víc, včetně toho, co zbylo z válečných internačních táborů a takzvaných experimentálních léčebných středisek. Některé pozůstatky mohou připomínat dokonce strašidelné s příběhy o neklidných duších.

Město zlata se brodilo v krvi

Stát Nevada se může pochlubit více než 600 městy duchů. Nelson Ghost Town je jedním z nejnavštěvovanějších. Je připomínkou skutečných dobrodružství Divokého západu. Bylo založeno Španěly v roce 1775, kdy v této oblasti prospektoři nalezli zlato.

Město následně nazvali „Eldorado“, což ve volném překladu znamená „Město zlata“. Přestože zde bylo objeveno už v roce 1775, trvalo až do roku 1859, než se v oblasti důsledně začalo těžit společně se stříbrem.

Spolubydlící v motelu na pivo asi nepozvete...

Důl v Nelsonu se jmenuje Techatticup Mine a byl to nejstarší a nejproduktivnější zlatý důl v historii jižní Nevady. V průběhu let těžaři „vytáhli“ z této lokality miliony dolarů ve vzácné rudě. Objevy zlata a stříbra v Nelsonu vedly k přívalu dobrodruhů, kteří proudili do nového „boomtownu“. Nelson se stal hanebným městem známým vysokou mírou násilných zločinů. Proslavil se vraždami, nezákonností a získal si reputaci hornického města, jehož bohatství se získávalo krví.

Navzdory těmto faktorům se sem odvážlivci nadále hrnuli v naději, že najdou svůj vlastní poklad. Město také přilákalo mnoho dezertérů z občanské války z obou stran. Věřili, že vzdálené umístění zabrání úřadům z armád Unie a Konfederace v jejich nalezení a naverbováni.

Zlato došlo, přišla voda

Nakonec zlato došlo. Důl uzavřeli a obyvatelé začali odcházet pryč. Podle historických záznamů by i tak Nelson pravděpodobně pokračoval v existenci mnohem déle, než tomu bylo, ale masivní povodeň v roce 1974 vše zničila, voda strhla dočasná dřevěná obydlí dobrodruhů na dno kaňonu a nechala město opuštěné.

Zbývající populace Nelsonu se přesunula o několik kilometrů po silnici do vyšších poloh, kde se ubytovala v mobilních domech. Zůstal jen původní důl a okolí se stalo místem duchů, které je nedaleko Las Vegas, necelou hodinu jízdy autem, 74 km jihovýchodně. Silnice vede pouští a na občerstvení ani doplnění pohonných hmot se nesmí spoléhat.

Najdete zde úplné poklady pro sběratele.

Dnes je plocha bývalého města pokryta sběratelskými předměty, starými auty, nápisy a historickými benzinovými pumpami. Je zde seskupení zajímavých předmětů, od starých kol a školních autobusů až po zrezivělé kostry aut.

Zlato nalezené v dole Techatticup je to, co zrodilo zdejší město. Návštěva samotného dolu je zajímavá, protože šachta je vytesána přímo ve skále. Proto tady nejsou dřevěné podpěry, které normální doly vykopané v zemi vyžadují. To umožňuje, aby byl důlní tunel mnohem jednoduší a snazší ke kopání.

Zmínku si zaslouží i drsná krása kaňonu Eldorado obklopujícího toto město duchů. Hornatý region, řeka Colorado a výhledy na poušť vytvářejí malebnou krajinu, která je zcela odlišná od neonových světel v Las Vegas. Velkolepé scenérie kaňonu a jeho okolí proměňují cestu v nádherný scénický zážitek. Není tak divu, že zdejší dokonalé prostředí Divokého západu využilo mnoho filmových producentů ve svůj prospěch. Bylo kulisou desítkám televizních pořadů, reklam a filmových trháků.

Najdete zde i trosky letadla.

Milovníci dobrodružných příběhů v nich možná poznají snímky jako 3000 mil na útěku, Brain Games, Eye of the Beholder, Únos atd. Všechny tyto filmy byly natočeny zde nebo na okolních pozemcích. Rekvizity a části kulis zůstaly a můžete je stále obdivovat. Patří mezi ně dokonce i vrak letadla.

„The Nelson General Store“, obchod se smíšeným zbožím, nabízí eklektický mix zajímavých věcí včetně sběratelských pokladů, které si je možné koupit. Stěny jsou plné historických předmětů, plakátů a fotografií z této oblasti. I když to vše může vypadat jako obyčejná návštěva filmových kulis, je třeba být opatrný. Hodně bodláků kaktusu cholla (druh, jehož trny odpadají a jsou všude po zemi), spolu s chřestýši vyžadují mít oči na stopkách. Je to jejich území...