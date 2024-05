Rulík: Nejsem tu od toho, abych si užíval. Mrázkovi jsme dali důvěru

Jak jste to drama prožíval?

S Finy jsme gól nedali, takže jsme se chtěli prosadit, protože jsme věřili, že to mužstvu pomůže. Povedlo se, ale pak jsme bohužel odstoupili malinko od toho, co jsme chtěli. Pomohla nám přestávka, kdy jsme si něco řekli. Zapracovali jsme na tom, abychom hru urovnali.

Co bylo klíčové?

Že jsme neinkasovali v oslabení tří proti pěti. To by bylo daleko horší. Naopak jsme dali na 2:3 a všichni věřili, že máme na to zápas otočit. Ta převaha byla hlavně v druhé části markantní. Norové všechno blokovali, s tak houževnatým a silovým soupeřem to nebylo jednoduché. Vedení jim nahrávalo, ale myslím, že mužstvo ukázalo charakter.

Napadlo vás vystřídat Mrázka po třetím gólu?

Máte různé postupy, ale my jsme Petrovi dali důvěru. Neviděli jsme kritickou hru u gólmana, bylo to hrou. I kvůli němu jsme určitě rádi.

Co říkáte na Červenku?

Je to lídr a strašně nám pomohl. Udělal strašně moc pro to, abychom to s Nory zvládli. Byla to první kritická situace, kterou jsme zvládli. Je to cesta a máme další zápasy. Vstup do šampionátu byl důležitý, ale až další duely ukážou, jak na tom doopravdy jsme.

Co říct ke Kubalíkovi?

Nebylo to příjemný, chvíli jsme hráli na tři pravá křídla, takže jsme byl pak rád, když říkal, že to nebylo tak vážné, a cítil se dobře. O jedné reklamní pauze si to šel na led zkusit, říkal, že dobrý a pak zápas odehrál bez nějakých omezení a komplikací.

Zatím se ale moc nedaří přesilové hry, že?

Určitě na nich zapracujeme, ale pár dobrých střel jsme měli. Že to hráč netrefí pod víko, se stane. Šance jsme měli.

Davidové Špaček a Tomášek odváží na střídačku útočníka Dominika Kubalíka během zápasu s Norskem na hokejovém MS v Praze.

Sobotní zápas sledovali členové Síně slávy českého hokeje, všiml jste si?

Omlouvám se, protože nečtu internet a nikdo mi to neřekl. Celkově si toho vážíme, protože diváci chtějí vidět srdnatý výkon týmu.

Jak jste si užil atmosféru?

Nejsem tady od toho, abych si užíval.