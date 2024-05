Aspoň něco pro diváky, komentoval Palát přehození Švýcara za mantinel

Důrazný hit si Ondřej Palát nachystal do prostoru mezi střídačkami, kde stojí při zápasech za mantinelem fotografové. Junga nabral a poslal ho mezi ně.

„Aspoň něco pro lidi. My makáme, energie tam je, ale naše výkony jsou takové bezzubé. Potřebovalo by to trochu nápadu, trochu chytrosti, zpomalit hru, aby to bylo lepší,“ shrnul bez výmluv špatný český výkon pět dní před začátkem domácího šampionátu Palát. Švýcarům se výběr kouče Radima Rulíka podařilo zkušeně porazit 2:1.

Podepsala se na mužstvu nervozita z nominačního boje, který rozsekne trenér Rulík dnes večer?

Nevím, nemůžu mluvit za ostatní kluky. Samozřejmě nás tady byly dost, tréninky byly ve velkém počtu hráčů, ale byly svižné. Nevím, jestli kluci byli nervózní. Já jsem se cítil dobře a za nikoho dalšího mluvit nemůžu.

V první třetině, která byla nejhorší na turnaji, jako kdyby se hodně českých hráčů snažilo hlavně neudělat chybu, byla bez života, souhlasíte?

Švýcaři zkrátka hráli dobře střední pásmo. Vedli 2:0 a zavřeli ho, tak si dneska v hokeji počíná každý, tak se vyhrávají světové zápasy. My se snažíme puky neztrácet, snažíme se bránící hráče obhazovat, přesto se nám ty ztráty stávají. Jak jsem řekl, chtělo by to trochu víc chytrosti.

Vnímal jste pískot diváků po první třetině?

Moc ne, fanoušci tady byli během všech tří zápasů super. Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom je potěšili výhrou, ale... oni jsou natěšení na mistrovství. Doufám, že tam český tým předvede mnohem lepší výkony než v Brně.

Andres Ambühl ze Švýcarska bojuje s Jakubem Krejčíkem před brankou Lukáše Dostála.

Máte radost z toho, jak jste poslal soupeře v první třetině za mantinel?

Chtěl jsem ho jenom normálně dohrát, odebrat mu puk. Ani jsem nevěděl, že takhle vyletěl. (úsměv)

Mohou se tři porážky a jenom dva vstřelené góly podepsat na náladě v kabině?

Je to jenom příprava. Musíme na tom samozřejmě pracovat a zlepšit se.

Z čeho jste vycházeli při přesilovkách? Spoléhali jste na návyky z klubů, nebo jste je hráli intuitivně?

Asi zhruba tak. V klubech je každý hraje nějak... dneska jsme hráli přesilovky, které jsme netrénovali, neměli jsme na ně trénink, takže jsme si k nim něco nakreslili na tabuli. Samozřejmě to není ideální. Ono se to musí trénovat.

Máte aspoň dobrý pocit z oslabení, v němž jste Švýcarům několikrát ujeli?

Asi jo, není to špatné. I tam je ale pořád místo ke zlepšení.

Spoléháte na to, že na šampionátu bude jiný tým, že se začne znovu, nebo vás znervózňuje, že to během Českých her opravdu nevypadalo dobře?

Neznervózňuje. Zanedlouho trenér řekne sestavu, potom uvidíme, kdo se dostane do sestavy, a potom se začne pilovat forma na mistrovství.