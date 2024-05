Střídání bych přijal. Mrázka mrzely dva góly, ale říkal si: Hlavně na ně nemysli

V pátek nasával atmosféru domácího mistrovství světa jen ze střídačky, odkud sledoval excelentní výkon Lukáše Dostála.

Jeho mladší kolega předvedl jedenadvacet zákroků a stal se prvním Čechem, který vynuloval Finy na velké akci od Dominika Haška v Naganu.

O den později už vyrazil Mrázek do akce. Na začátku utkání vystrašil střídačku soupeře, kam nechtěně vyhodil puk z obranného pásma a trefil jednoho z kustodů do hlavy.

Petr Mrázek věnoval po zápase norskému kustodovi hokejku:

První norskou střelu zvládl eliminovat. Druhá mu prošla do sítě, třetí také a čtvrtá jakbysmet. Leckdo čekal, že mezi třemi tyčemi dojde ke změně, ale trenéři dvaatřicetiletého gólmana podrželi.

Jak vám po těžkém začátku bylo? Sledoval jste, jestli se náhodou nezačíná připravovat Dostál?

Vůbec ne, na střídačku se nikdy nekoukám. Není v mé režii, jak trenéři rozhodnou. Soustředil jsem se jen na to, abych góly hodil za hlavu. Kdyby mělo dojít na střídání, přijal bych to. V hokeji se to občas stává, je to normální.

Jak jste strávil první přestávku?

Jako při každém jiném zápase v kariéře. Snažil jsem se nemyslet na to, co se stalo, jen jsem to chtěl hodit za hlavu jít dál. Ale první třetina byla opravdu těžká.

Vyčítáte si zpětně některý z inkasovaných gólů?

První dva. Při tom prvním se mi puk ztratil, u druhého jsem měl zůstat na nohou a soupeře si jen vybruslit. Šel jsem strašně rychle dolů a puk se odrazil od betonu do brány. Tam jsem klukům moc nepomohl.

Norové měli na konci první třetiny přesilovku, v níž jste vytáhl dva úspěšné zákroky. Nakoply vás?

Jo, střela z kruhu na lapačku a potom Zuccarello na vyrážečku. Když dostanete ze čtyř střel tři góly, tak jste pak rád za jakýkoliv kontakt s pukem. Tyhle dva pomohly, stejně jako ten na začátku druhé třetiny při norské přesilovce pět na tři.

Pro vývoj utkání bylo hodně důležité, že jste ji ubránili, co myslíte?

Určitě! Zvládli jsme to a pak už to bylo v naší režii. Věděli jsme, že Norové budou nepříjemní. Byli silní před brankou i v rozích, nic snadného. Ale fanoušci nás hnali i za stavu 1:3.

Norové celkem vystřelili pouze jedenáctkrát, ve druhé třetině jen jednou. Na takové zápasy nejste z Chicaga zvyklý, že?

Je to něco nového, moc často se mi to nestávalo. Teď už to přišlo v krátké době podruhé, nejdřív před mistrovstvím v Brně proti Švédsku a teď znovu. Člověk musí být pořád připravený, soustředit se na každý odraz a každý puk.