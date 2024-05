Sázka na jasnou jedničku se nevyplatí. Začít by měl Mrázek, myslí si Neuvirth

Sám odchytal víc než 250 zápasů v NHL. U brankářského řemesla zůstal i po skončení aktivní kariéry, momentálně působí jako trenér u reprezentační osmnáctky a juniorů na Spartě.

Vnímá, že čeští gólmani budou na šampionátu v Praze a Ostravě pod velkým tlakem, ale pevně věří, že si se všemi nástrahami náročného a dlouho očekávaného turnaje poradí.

„V Brně nastoupil dvakrát Lukáš Dostál, což může leccos naznačovat. Já bych ale svěřil roli jedničky Petru Mrázkovi,“ hlásí Neuvirth.

Proč?

Neznám podrobnosti z kabiny, vycházím z výkonnosti a třeba i ze zkušeností. Dosty je větší kliďas, obrovský talent, ale Mráza už ví, co chytání v reprezentaci obnáší. Byl na Světovém poháru a je připravený na velká očekávání, která budou na kluky kladena.

Navíc má za sebou velice solidní sezonu v Chicagu, jednom z nejhorších týmů NHL.

Přesně tak. Pořád musel být ve střehu, šlo na něj čtyřicet střel za zápas. I tak měl skvělá čísla. Na druhou stranu, pro brankáře je možná lepší chytat za takovým týmem. Nemáte co ztratit, netíží vás velké ambice a můžete se pořádně ukázat.

Jak na vás Mrázek a Dostál působili na Českých hokejových hrách?

Zatím jde strašně těžko cokoliv usuzovat a dělat závěry. Na kluky šlo málo střel, soupeři je úplně neotestovali, ale podobnými momenty je dobré si projít. Na mistrovství k takovým zápasům rovněž dojde, ve skupině máme hned několik zápasů s jasnými outsidery.

Házet tři brněnské porážky na brankáře ale nelze, že?

Určitě ne, měli to těžké. Nepodali špatné výkony, ale vidím tam prostor ke zlepšení. Navíc tým před nimi nehrál dobře, ostatní jim to moc neusnadnili.

Měl by národní tým vstoupit do šampionátu s jasnou jedničkou, nebo zátěž rozdělit mezi dva gólmany?

V dnešní době to nelze stavět jen na jednom brankáři. Zápasy jdou rychle po sobě, reprezentaci by se to mohlo vymstít. Potřebujete mít dva kluky co nejvíce rozchytané pro play off. A z koho bude cítit větší klid a sebevědomí, ten půjde do akce na nejdůležitější zápas turnaje.

Radim Rulík sáhl po nejlepší dostupné trojici, co myslíte?

Lepší výběr neměl. Možná bych zmínil ještě Davida Ritticha, kterému ale trochu uškodilo, že se s Los Angeles dostal do play off. Teď už by bylo zbytečné do toho zasahovat, kluci jsou už pár dní pohromadě.

Český brankář Petr Mrázek během zápasu proti Švédsku v rámci Českých hokejových her v Brně. (4. května 2024)

Podle jejich vyjádření už pracují na utužení party, tráví spolu čas. Je důležité, aby si sedli i mimo led a nesoupeřili spolu?

Všichni tři musí fungovat dohromady, trenéři i tento aspekt určitě brali v potaz. Každý brankář chce chytat, ale když nedostane prostor, musí parťáky podpořit a uvědomit si, že tým je na prvním místě. Je potřeba, aby všichni táhli za jeden provaz.

Karel Vejmelka v Brně šanci nedostal, počítá se s ním do role trojky.

V sezoně trochu ztratil pozici, kterou si v Arizoně vybudoval. Neměl nejlepší čísla, každý gólman chce mít úspěšnost alespoň nad devadesáti procenty. Pořád je to zkušený gólman, navíc dobrý kluk do party. Věřím, že v kabině udělá klukům pohodu.

Rulík si od reprezentační dvacítky přivedl s sebou trenéra brankářů Ondřeje Pavelce. Správná volba?

Ondra hokej miluje, navíc má neuvěřitelné zkušenosti z hráčské kariéry. Lepšího trenéra momentálně nemáme. V roce 2015 chytal na domácím šampionátu, zažil si tu atmosféru. Kluci ho budou respektovat, může jim hodně předat.

Jak důležitá je komunikace mezi ním, Dostálem, Mrázkem a Pavelcem?

Vždycky chcete vědět, na čem jste a jak moc s vámi trenéři počítají. Každý gólman to potřebuje, mezi klukama a Ondrou se musí vybudovat vzájemná důvěra. Není tam od toho, aby nějak měnil jejich styl. Kluci vědí, co potřebují, proč jsou úspěšní a kvůli čemu se dostali do NHL. Spíš by je měl usměrňovat, uklidňovat, motivovat, plnit roli psychické opory a rádce, co jim bude skautovat soupeře a připraví je na jednotlivé zápasy.