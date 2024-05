Pavelec o chytání doma i chemii mezi gólmany: Naštvaná trojka ovlivní zbytek

Stejně jako jeho kolegové z realizačního týmu zůstal tajemný. Plán nasazení gólmanů pro další české zápasy v základní skupině prozradit nechtěl.

„Nechceme to pouštět ven předem. Proč pomáhat soupeřům a veřejně ohlásit, kdo bude chytat. Sice mají nasledované všechny tři kluky, ale nechceme jim to usnadňovat,“ vysvětloval mistr světa z roku 2010.

Dá se očekávat, že proti Švýcarsku dostane mezi třemi tyčemi opět přednost Dostál, který v zahajovacím duelu šampionátu předvedl bezchybný výkon a vychytal nulu.

Jak jste si vstup do turnaje vyhodnotili?

Máme pět bodů, panuje spokojenost. Oba zápasy byly úplně jiné, ale naštěstí dopadly dobře. Navíc šly rychle po sobě, takže vsadit v obou na stejného brankáře by byl velký risk. Rozdělili jsme zátěž mezi kluky a dopadlo to dobře.

Naložit všechno na jasnou jedničku asi nelze, že?

V tomhle se dospělé mistrovství liší od dvacítek, dvakrát se hraje „back to back“. Když se v juniorech daří gólmanovi, je to snazší, protože zápasů není tolik a dá se to zvládnout. Ale když nastanou problémy, má případný náhradník méně času, aby se do toho dostal. Hodíte ho do vody, musí se s tím poprat. Tady je prostoru k rotaci víc.

Trenér brankářů Ondřej Pavelec (vlevo) na střídačce diskutuje s gólmanem Lukášem Dostálem.

Mrázek inkasoval proti Norsku třikrát z prvních čtyř střel. Pro gólmana nic jednoduchého.

Soupeř měl navíc na startu druhé třetiny za stavu 2:3 přesilovku pět na tři. Každý další gól už mohl být hodně nepříjemný. Jsem rád, že to Mráza zvládl. Já mám s Nory podobnou zkušenost z roku 2010.

Tehdy národní tým jasnému outsiderovi dokonce podlehl 2:3.

Nemohli jsme se prosadit. Celou dobu jsme tlačili, hráli jsme u nich v pásmu, ale jejich gólman stál na hlavě. Třikrát nám ujeli, dali tři góly a bylo to po zápase.

Mrázek není na něco takového zvyklý, v Chicagu na něj pokaždé letí mezi minimálně třicet pokusů.

Takový je zkrátka úděl gólmana, i na Dostyho se to v Anaheimu valí. Také on měl dvě třetiny proti Finům minimum práce. Pak už je to o hlavě, musíte se správně nastavit. Navíc v hale je hrozné vedro, ale oba kluci si s tím poradili výborně.

Je domácí mistrovství pro brankáře náročnější, než kdyby se hrálo v zahraničí?

Když se daří, je to dobré, ale když nastanou horší chvilky, pocítíte to. Na mě domácí atmosféra působila tak, že jsem se na každý zápas těšil, nezpůsobovala mi větší nervozitu. Všichni čekají, že Nory nebo Brity přejedete, ale realita je jiná. Musíte si to odpracovat. A když máte plnou halu, fanoušci vám nedovolí se na cokoliv vykašlat.

Určitě se věnujete i skautingu soupeře. Radíte střelcům, co platí na ostatní brankáře?

Když mě něco napadne, snažím se jim dát na každého pár tipů. Kam mají mířit, kdo co dělá, v čem je silný. Samostatnou kapitolou jsou nájezdy, u nich mi hodně pomáhá videokouč Kuba Zelenka. Na mně už je pak jen to, abych vybral to nejdůležitější a předal to dál. Hlavní zásluhu ale nesou gólmani, já to ze střídačky nechytnu.

Platí, že také v otázce obsazení brankoviště má poslední slovo Radim Rulík?

Největší zodpovědnost nese on, ale jde o týmovou práci. O všem se pobavíme, finální rozhodnutí pak udělá Radim. Zatím nám to funguje dobře.

Karel Vejmelka, Lukáš Dostál a Petr Mrázek na tréninku české reprezentace.

Mohl by se na turnaji objevit v akci i Karel Vejmelka, který zatím zastává pozici trojky?

Nevím, jestli je úplně ideální rotovat tři gólmany. Zápasů není zase tolik, abychom je museli všechny držet v zápřahu. Každý má danou roli, ale předchozí šampionáty nám ukázaly, že stát se může cokoliv.

Už v Brně jste říkal, že chcete gólmanům vytvořit pohodu a co nejklidnější prostředí. Daří se to?

Právě Karel v tom hraje velkou roli, stejně jako ostatní dva kluci. Turnaj není jen o zápasech, ale také o tréninku a vytvoření dobré party. Když budete mít v kabině třetího gólmana, který to nevezme za správný konec, může to ovlivnit i ostatní. V našem případě to nehrozí kluci spolu vychází výborně.