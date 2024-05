Jágra uvedli do Síně slávy IIHF jako aktivního hráče, oceněn byl i Pouzar

Jen co Jágr přišel k řečnickému pultíku, zašuměl rozbalováním papírku a spustil: „Jsem poctěn, že tu můžu být být uveden. Mám toho spoustu co říct.“

Zazněla slova o poctě, první poděkování zamířilo k trenéru Ivanu Hlinkovi, dál ocenil své vzory jako české legendy Pouzara, Václava Nedomanského, Milana Nového či Vladimíra Martince, z těch ze zámořských let pak třeba Maria Lemieuxe či Jariho Kurriho.

„Bylo tu spoustu tlaku, ale ten mě nutil hrát lépe a lépe. Děkuju za pomoc kamarádům, kteří mě podporovali, když jsem to potřeboval,“ usmíval se Jágr a z národního týmu zmínil třeba přítomné Martiny Straku a Ručinského, Jiřího Šlégra či Roberta Reichela.

Závěr projevu věnoval rodičům.

„Někdy cítím, že je to nefér, mám slávu. Ale nemusel jsem dělat mnoho, zatímco moji rodiče se pro mě obětovali. Táta zemřel minulý rok, ale vím, že je teď pyšný. O mámě toho nemůžu říct dost. Říká se, že rodiče si nevybíráte. A to bylo asi nejlepší rozhodnutí, co jsem kdy udělal. Já je v životě jen poslouchal.“

Český hokej má tak nyní v Síni slávy IIHF už 26 zástupců. Před současným rozšířením byli naposledy před devíti lety při MS v Praze uvedeni olympijští vítězové z Nagana Dominik Hašek a Reichel.

Dvaapadesátiletý Jágr pokračuje v kariéře na Kladně, jehož je i vlastníkem. V dubnu se stal nejstarším střelcem historie profesionálních soutěží, když překonal ve věku 52 let a 63 dnů rekord legendárního Gordieho Howea.

V reprezentaci se radoval ze zisku olympijského zlata a dvakrát z titulu mistrů světa. Dres národního týmu oblékl naposledy na domácím šampionátu v Praze v roce 2015. V zámoří patří k nejúspěšnějším evropským hráčům historie, s Pittsburghem ovládl v sezonách 1990/1991 a 1991/1992 Stanley Cup.

O dvacet let starší Pouzar vybojoval slavné trofeje tři, všechny v Edmontonu, rovněž se pyšní dvojicí zlatých medailí z mistrovství světa.

„Teď jsem ale nervózní a cítím se, jako když jsem poprvé vyhrál MS, olympijskou medaili a Stanleyův pohár,“ pravil forvard, který do kádru Oilers přišel jako třicátník a byl v týmu nejstarší.

Za reprezentaci odehrál 186 utkání a dal 73 gólů, neodmyslitelně je spjatý také s českobudějovickým Motorem, za který v sedmnácti debutoval v nejvyšší československé lize.

„Narodil jsem se na venkově do rodiny porybného, rodiče nikdy nesportovali. Jako děti jsme se hýbali sami a nepotřebovali jsme, aby nás vedli. Když byl můj otec převeden do Budějovic, z venkova do města, myslel jsem, že skončil můj život. Ale tento přesun odstartoval můj hokejový život.“

Společně s Jágrem a Pouzarem IIHF ocenila také slovenského útočníka a mistra světa z roku 1985 Igora Libu, dvojnásobného olympijského šampióna se Švédskem Kennyho Jonssona, dlouholetou oporu finské reprezentace Petteriho Nummelina, edmontonskou legendu Kanaďana Ryana Smythe.

Dále byly do síně slávy uvedeny bývalá americká hokejistka a v současnosti generální manažerka Minnesoty v PWHL Natalie Darwitzová, v kategorii budovatelů pak kanadská trenérka Mel Davidsonová.

Jágr velmi pravděpodobně vstoupí také do tradiční Hokejové síně slávy, aby ovšem vůbec mohl být nominován, musí nejprve alespoň tři roky nenastoupit do žádného profesionálního ani mezinárodního utkání.