První útok dominoval. Fotka s Ester a Červenka bod od Jágra: Pěkný!

Lukáš Sedlák, Roman Červenka a Ondřej Kaše byli u všech čtyř českých gólů. A jen jeden z nich vstřelil někdo jiný než některý z tria útočníků.

Na 2:0 zvyšoval obránce Jakub Krejčík, jenž si tak zapsal vítěznou trefu.

„Sedlo nám to, začali jsme jako lajna dobře, vyšla nám první střídání. Ale víceméně je to jedno, tentokrát jsme dali góly my, minule někdo jiný. Nic velkého bych z toho nedělal,“ odmítal jakékoliv přehnané uznání za představení celé formace kapitán Červenka.

První lajně ale bezpochyby patří, vždyť jiná se neprosadila a výhra by se rodila o mnoho složitěji.

Sama 38letá opora reprezentace si připsala čtyři asistence a chybí jí jediný bod na vyrovnání počinu Jaromíra Jágra. Ten jich na světových šampionátech nasbíral 75.

„Pěkný! Nicméně jsem tady kvůli něčemu jinému. Všechno je výzva, ale tohle v hlavě nemám a ani mít nemůžu. Snažím se hrát nejlépe, jak umím, a hlavně vyhrávat zápasy,“ odpovídal novinářům.

Česká střídačka gratuluje Lukáši Sedlákovi (23) ke gólu v utkání s Británií.

„Opět dokazuje, jak skvělý je to hráč a nahrávač. Dokáže vás najít žabičkou klidně přes jednu nebo dvě hokejky do prázdné brány, zase to jen potvrdil,“ chválil spoluhráče Sedlák.

I on na ledě vynikal. Sám dva góly vstřelil a na jeden asistoval, čímž zdvojnásobil svůj dosavadní počin na domácím mistrovství. „Každý gól mi pomůže, pak mám na sobě méně tlaku. Ale hlavní jsou tři body a výkon,“ řekl.

Nemyslel si na hattrick? „Kašička (Kaše) mi říkal, ať se snažím střílet nebo chodit do brány, že mě zkusí najít. Jednou mi to tam dobře dával na střelu, ale nesedla mi. Škoda, ale není to nic důležitého,“ měl jasno.

Ester Ledecká fandí českým hokejistům v utkání s Velkou Británií.

Čepice na ledě ke zvolení nejlepším hráčem utkání nepotřeboval. Ke krabičce předané od Ester Ledecké vyfasoval ještě pozdrav od fanouška. „Perníček! A Ester jsem aspoň pozdravil. Být s ní na fotce je čest. To, co dokazuje ve dvou disciplínách, jak dominuje, je neskutečné,“ pravil.

„Hodně nám pomohlo, že jsme dali hned na začátku dva góly po sobě,“ uvědomoval si Sedlák.

Češi už v páté minutě vedli o dvě branky a v celé první třetině dominovali. Vlastně až na pár pasáží ve druhé dvacetiminutovce si Britové moc šancí nevypracovali.

„Když s takovými soupeři nevedete, musíte otáčet a pak vás to stojí hodně sil,“ věděl Červenka.

Právě odpočinek nyní čeká na národní tým. V neděli má den volno, nehraje ani v pondělí. V úterý od 16:20 pak sehraje poslední skupinový zápas proti Kanadě.