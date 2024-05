V NHL mi to připadalo jako v džungli. Kučera vzpomíná na Nagano i kariéru

Patří do zlaté hokejové generace: je olympijským vítězem z Nagana 1998, dvojnásobným mistrem světa (1999 a 2000), trojnásobným vítězem extraligy (dvakrát se Spartou, jednou se Slavií). A k tomu si v zámoří za Chicago zahrál finále Stanley Cupu (1992). Poté, co před lety FRANTIŠEK KUČERA (56) prodal zimní stadion v Letňanech, kde mimo jiné trénoval mladé hokejisty, užívá si dnes sportovního důchodu. „Po operaci kyčlí už to na velké sportovní výkony nevypadá. Teď se věnuju převážně rodině a taky chalupě,“ říká. Jak se hokej změnil za posledních padesát let? Co si myslí o stále rostoucích odměnách ve sportu? | foto: Tomáš Krist, MAFRA