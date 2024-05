Z překvapení v nominaci je opora. Rulík vytáhl se Stránským eso

Po úvodních třech zápasech je spolu s kapitánem Romanem Červenkou nejlepším střelcem národního týmu.

Stačí mu k tomu sice jen dva góly, ale i tak.

20 zápasů odehrál Stránský na MS. Vstřelil v nich tři góly.

Jako první a zatím i jediný Čech na mistrovství se trefil v přesilové hře, v pondělním duelu proti Švýcarsku dělovkou z kruhu propálil přihlížejícího Genoniho v brance.

Také v následných nájezdech uspěl jenom on, proto se museli hokejisté spokojit se ziskem jednoho bodu (1:2 po samostatných nájezdech).

„Je fajn, že mi to tam zase spadlo, pomůže mi to. Ale šancí jsem měl víc. Kdybych ve třetí třetině trefil bránu, možná mohlo být po zápase. Bohužel jsme nakonec prohráli, takže můj gól a nájezd jsou celkem k ničemu,“ hlásil po utkání zklamaně.

K ničemu samozřejmě nebyly, právě díky Stránskému uzmuli Češi alespoň bod. Že si vyčítá další situace, leccos napovídá o jeho osobnosti.

Má od sebe vysoká očekávání, ví, v čem tkví jeho přednosti. Díky fyzickým predispozicím (193 cm, 98 kg) udrží kotouče kolem mantinelů, zvládá osobní souboje. Ale také dokáže skórovat, což ví moc dobře trenér Rulík, jenž nasazuje hráče ze švýcarského Davosu i na přesilovkách.

„Na ně jsme se po zápase s Norskem zaměřili, cvičili jsme je i po rozbruslení. Chtěli jsme, aby si kluci zkusili něco, co jsme si kreslili. A budeme na nich pracovat dál, protože proměnit přesilovky proti top týmům je obrovský bonus,“ uvědomuje si osmapadesátiletý kouč.

Stránský se v nich zpravidla pohyboval na středu útočného pásma, občas zajel až před branku. Proti Švýcarsku si už ale spíše točil pozice s Ondřejem Kašem na vrcholku kruhu. A z něj také udeřil. Trefil se také proti Norsku, byť s obrovským přispěním obránce soupeře, který si sám hodil puk do branky. Do kolonky gólů se však zásah započítal Stránskému, proto jich má z Čechů nejvíc.

Rulík bude v následujících dnech nejspíš řešit potenciální příjezdy posil z NHL, ale nyní se zdá silně nepravděpodobné, že by případné škrty odnesl právě Stránský. Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou v sestavě čelil v noci vyřazení z play off, když prohrával s Floridou už 1:3 na zápasy. Další útočník Martin Nečas zase bude odvracet už třetí mečbol Rangers, šesté utkání jej čeká v noci ze středy na čtvrtek.

S příjezdem Pastrňáka a Nečase by výrazně vzrostla konkurence mezi pravorukými útočníky. Kromě Stránského má totiž Rulík k dispozici pouze Kašeho s Davidem Tomáškem, kterým přisoudil přesilovkové místo na pravém kruhu. Kdyby dorazili dva špičkoví krajané, pozice by jim nejspíš sebrali a posunuli je jinam.

Co pak se Stránským?

Mohl by se postavit před branku místo Lukáše Sedláka, jenž zvládne i defenzivnější roli.

Zatím sice posbíral dvě asistence, čímž se řadí mezi nejproduktivnější Čechy, v ofenzivních akcích ovšem vidět příliš není.

V druhé formaci na početní výhody obsadil totožné místo Daniel Voženílek, Stránského spoluhráč ze třetí řady. Zatímco proti Finsku si počínal skvěle a uplatňoval svoji sílu na kotouči, s Norskem a Švýcarskem už o puky spíše přicházel. I proto nemá místo na přesilovce ani zdaleka jisté. Pokud by dorazil i Zacha, potřeboval by Stránský ještě třetího adepta, kterého by v přesilovce nahradil. Nicméně i kdyby ho nenašel, v týmu má své místo.

Matěj Stránský bruslí vedle Philippa Kurasheva ze Švýcarska.

Momentálně můžeme pouze spekulovat, kdo by po příjezdu tří našinců z NHL ze základní sestavy vypadl.

Zmiňovaný Voženílek?

Rychlík Jakub Flek, kterému se zatím nedaří tolik jako na předešlých šampionátech?

S příjezdem centra Zachy by se logicky nabízelo obětování čtvrtého v pořadí, jímž je aktuálně českobudějovický Jáchym Kondelík.

Střelecky se trápí Dominik Kubalík, na jeho post by mohl dorazit efektivnější Nečas, ale odváží se trenér Rulík vynechat tak zvučné jméno?

Vyslancům v NHL rozhodně přeje úspěchy, jejich příjezd do Prahy by ale jistě uvítal. A to i za předpokladu, že by musel odsunout svá esa z přípravného turnaje v Brně.

Tím je i Stránský, překvapivý nejlepší střelec týmu ovšem ukazuje, že si místo jednoznačně zaslouží.