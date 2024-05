Nekritizujte hráče, ale mě, žádá Rulík. U Hronka je skeptický, Kämpf už na Finy

Z prvních dvou tréninků národního týmu měl dobrý pocit. Pochvaloval si, že se hráči mohou před pátečním duelem s Finskem připravovat přímo v O 2 areně a co nejvíce si osahat tamní prostředí.

„Je to lepší, než kdybychom trávili čas na tréninkové haly. Takhle si aspoň osaháme odrazy mantinelů a podobné věci, také to může být důležité,“ líčil Rulík novinářům.

Na čem je po nepovedené generálce v Brně potřeba zapracovat?

Na všem. Třeba teď pracujeme na souhře, především v defenzivě. A samozřejmě přesilovky a oslabení k tomu jednoznačně patří. Budeme trénovat i vhazovaní a situace po nich, protože Finové jsou v tomhle velice silní.

Ve čtvrtek se k týmu připojí David Kämpf, jakou bude mít roli?

Bude zařazený jako třetí centr. Rozhodli jsme se, že tam dáme právě kluky, kteří jsou zvyklí bránit, hrát na oslabení a na vhazováních. David bude mít stejnou roli jako v Torontu. Na pozici jsme měli víc variant, ale po vyřazení Toronta dával David největší smysl. Navíc bude v tempu.

Počítáte s ním už na Finy?

Ano. David bude na zápas připravený, všichni v realizačním jsme se shodli, že je nejlepší přiletět a hned do toho naskočit.

Půjde Kämpf do hry místo Michala Kovařčíka?

To vám teď vůbec neřeknu, spekulovat si můžete, ale dozvíte se to až zítra. Oznámí se to danému hráči, pak vám.

Jaké máte další plány se soupiskou?

Pokud vyjde vše podle plánu, ve čtvrtek tu bude třiadvacet hráčů do pole. Jednomu oznámíme, že se s námi už připravovat nebude. Jsem s ním domluvený, že na dovolenou neodletí. Může nastat situace jako loni, kdy byl Radan Lenc povolán dodatečně. Půjdeme na hranici sebeobětování, což může přinést zranění. Pro první zápas určitě zapíšeme dvanáct útočníků a buď sedm, nebo osm obránců.

Necháte si tedy volná místa pro případné posily z NHL?

Ano. Uvidíme, co se stane, sledujeme Carolinu nebo Boston. Filip Hronek z Vancouveru na tom prý není zdravotně úplně dobře. Budeme zjišťovat podrobnosti, ale nenapíšeme hned dvaadvacet hráčů do pole. Necháme si minimálně dvě místa volná, ne-li tři. Až se rozhodneme, tak se vám to řekne.

Filip Forsberg (ve žlutém) z Nashvillu a Filip Hronek z Vancouveru bojují o puk během šestého zápasu série.

Po nedělních škrtech v nominaci už máte méně hráčů. Ulevilo se vám?

Nevím, jestli ulevilo, měl jsem to připravené. Ale kluci už mají klid, vědí, do jakých rolí s nimi počítáme. Teď mohu lépe komunikovat, spolupracovat a věřím, že se to bude postupně zlepšovat.

Cítíte, že už je tým víc v klidu?

Předtím se měnila sestava a nebylo to ideální. To vím. V tuhle chvíli, kdy je to rozhodnuté, je to určitě lepší.

V Brně vám chyběly také góly, jak k nim najít cestu?

Podívejte se na sedmý zápas play off NHL mezi Bostonem s Torontem. Jsou tam světoví hráči, ale před prodloužením to bylo 1:1. Tady to bude stejné, jsou tu nejlepší hráči z Evropy a další špičkoví z NHL, kteří nepostoupili. Bude to ohromně vyrovnané a branek nebude tolik. Ale třeba se pletu.

David Tomášek (vlevo) a Dominik Kubalík na tréninku české reprezentace.

Právě Finové jsou známí tím, že dokážou zvládat těsné zápasy.

Budou vyčkávat na naši chybu, dnešní hokej je o trpělivosti. Znají naši hru, ale my jsme na tom podobně. Je to o pracovitosti na ledě, dodržovat to, co se má, a doufat, že se štěstí přikloní na naši stranu. Ujede brejk, někdy rozhodne přesilovka, jindy buly. Gól může vyplynout z jakékoliv situace.

V pátek už šampionát vypukne, očekávání jsou velká. Dělá to s vámi něco?

Musím říct, že jste mi pomohli. Vypnul jsem internet, takže jsem od všeho osvobozený a těším se opravdu jen na práci s mužstvem. Myslím si, že je to nejlepší cesta. To samé doporučuji klukům, abychom se maximálně soustředili. Pokud někoho budete kritizovat, tak ne hráče, ale mě.