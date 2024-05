Stát s ním na střídačce? To bych bral! Rulíkův syn vypráví, s tátou má dohodu

Hokej hraje významnou roli i v jeho životě. Věnuje se mu od dětství, v posledních sezonách pravidelně pendloval mezi prvoligovým Sokolovem a Karlovými Vary, kde před týdnem podepsal nový roční kontrakt.

Když může, od táty si dodnes rád nechá poradit. Kdo by nechtěl, aby mu tipy předával trenér, který zastává nejprestižnější pozici v českém prostředí?

„Není to tak, že by mi sám po zápasech volal a mentoroval mě. Spíš se mi nabídne, že kdybych chtěl, může mi k tomu něco říct. Občas mi něco vytkne, ale probíhá to úplně v pohodě,“ vysvětluje Rulík junior.