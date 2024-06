Obranu hokejistů Karlových Varů vyztuží další lotyšský reprezentant Mamčics

Devětadvacetiletý bek přišel do Karlových Varů ze slovenské nejvyšší soutěže, v níž hájil v uplynulých dvou sezonách barvy Nových Zámků. V té poslední si za 45 startů připsal 26 bodů díky sedmi gólům a 19 asistencím. Představil se i na květnovém MS v Praze a Ostravě, v sedmi startech třikrát skóroval.

„Roberts je hráč s výbornými fyzickými parametry, který preferuje fyzickou hru. Je stabilním členem lotyšské reprezentace a účastníkem několika mistrovství světa a olympijských her. Od jeho posledního působení v České republice udělal velký výkonnostní pokrok, takže dobře zná i české prostředí,“ uvedl sportovní ředitel Energie Jiří Kalous.

Mamčics se představil jednou na olympijských hrách, na MS startoval třikrát. Na klubové scéně má zkušenosti ze švédské ligy či KHL a v extralize v sezoně 2021/22 oblékal dres Zlína. K novému týmu by se měl připojit koncem července se startem přípravy na ledě.

„Jsem nadšený, že se mohu vrátit do české extraligy. Udělám vše, co je v mých silách, abych dosáhl týmových cílů a plánů pro tuto sezonu. Každý trénink i každý zápas chci odvádět co nejlepší výkon a dále posouvat i svou výkonnost. Už se nemůžu dočkat, až poznám své spoluhráče a trenéry,“ vzkázal Mamčics.