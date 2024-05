Střelci v krizi. Kousal dostal na MS přednost před Vránou. Proč?

Vránu možná trochu zklamalo, když se mu během celé sezony z národního týmu nikdo neozval. Na druhou stranu, důvody musel chápat. V posledních letech často bojoval sám se sebou.

Detroit ho na podzim 2022 vyřadil ze soupisky. Navštěvoval asistenční program NHL a hráčské asociace, jehož cílem je podat pomocnou ruku hráčům v případě psychických problémů, boje se závislostmi na návykových látkách a podobně. I proto Vrána v NHL v poslední době nastupoval spíš sporadicky.

V uplynulé sezoně naskočil v nejlepší lize za St. Louis Blues do 21 zápasů, ve kterých vstřelil jen dvě branky a na čtyři nahrál. Mnohem více se mu dařilo v záložní AHL, kde se ve 42 utkáních zasloužil o 36 gólů (16+20). I proto na samotném konci základní části farmářské AHL, kdy měl se Springfieldem titěrnou šanci na postup do play off, přiběhl ke zvonícímu telefonu a viděl na něm jméno generálního manažera reprezentace Petra Nedvěda.

„Projevil velký zájem dorazit co nejdříve a zabojovat o místo v sestavě. Naštěstí mu i klub umožnil absolvovat výstupní a zdravotní testy hned po posledním zápase,“ pochvaloval si Nedvěd.

Vrána udělal všechno pro to, aby se mohl trenérům ukázat už v přátelských utkáních. Mnozí mu v minulosti vyčítali až příliš sebevědomou povahu nebo malou ochotu podrobit se týmu. Tentokrát ale přijel ze zámoří úplně jiný Vrána. Pokornější, pracovitější, vyzrálejší. „Musím říct, že za poslední rok a půl jsem se necítil lépe,“ přiznal krátce po připojení k týmu.

Jeho přístup si chválil i trenér Rulík, sám Vrána ještě před příletem pokorně vzkazoval: „Když se ukážu v dobrém světle, věřím, že dostanu šanci i v dalších třech zápasech v Brně.“

Hned v prvním duelu proti Slovákům skóroval, na Českých hrách pak dostal více prostoru i proti Švédsku. Ani jeho skvělá střela mu ale nevynesla místo na kruhu při přesilovce, hrál na středu nebo za brankou. Navíc v posledním klání se Švýcarskem nastoupil jen ve čtvrté formaci, početní výhody mu už nepatřily.

Že by ho to rozhodilo? Kdepak, pracoval i dozadu, vracel se při protiútocích soupeřů, snažil se hrát důrazně. Těžko říct, co měl udělat víc, aby se do finální nominace vešel. Možná vstřelit víc gólů, ale tenhle neduh trápil celou reprezentaci. Problém je, že Vrána má na sobě přišitou vizitku střelce.

Na tréninku hokejové reprezentace v Brně (zleva) Ondřej Beránek, Jakub Krejčík, Radko Gudas a Jakub Vrána. (30. dubna 2024)

Podobně jako Kousal ze Sparty. I on je brán za kanonýra, ale v přípravě se vůbec netrefil. A nejenom v přípravě...

Zatímco Vránovi se dařilo sázet góly pravidelně alespoň na farmě v zámoří, Kousal strádal. Naposledy se trefil 27. února dvakrát proti Hradci Králové, následně mlčel ve dvou zbylých kláních základní části, ani jednou neskóroval v extraligovém play off, stejně jako v sobotu proti Švédsku.

Na rozdíl od Vrány se ovšem Kousal mezi patnáctku nominovaných útočníků probojoval. A jedno je jisté: kvůli gólům to určitě nebylo. Možná se trenérovi víc pozdával Kousalův pohyb. Rulík se na nedělní tiskové konferenci nechtěl pouštět do velkých detailů ohledně konkrétních jmen. Ze zámoří odmítl i vytíženějšího Tomáše Noska nebo Radima Zohornu, už během turnaje poslal domů Filipa Zadinu.

„Vrána je talentovaný, ale nepřijel v takové formě, jakou bychom si představovali,“ argumentoval.

Jaké tedy mohli mít trenéři vize? Vždyť na to, že ještě před rokem a půl nemohl hrát Vrána hokej kvůli osobním problémům, přijel ve více než solidním rozpoložení. Pokorou si o jízdenku do Prahy na šampionát klidně mohl říct, místo toho ale schytal další těžkou ránu.

Naopak příjemného povzbuzení se dočkal právě Kousal. Rozhodně si nezaslouží některá kritická prohlášení fanoušků na sociálních sítích, kteří by místo něj nebo třeba Matěje Stránského viděli jiné.

Samotného ho čeká boj o místo v základní sestavě, byť sám Rulík už má o nejlepší dvanáctce útočníků asi jasnou představu.

Když opomeneme střelecký půst, v semifinálové sérii s Třincem posbíral Kousal slušných pět asistencí. V základní části byl třetím nejproduktivnějším sparťanem.

Zatímco Vrána musí řešit, co dál, protože na mistrovství před zraky činovníků klubů z NHL o novou smlouvu v Severní Americe nezabojuje, Kousal zažívá vskutku pohádkový příběh.

Pavel Kousal na tréninku české hokejové reprezentace

V pětadvaceti letech je jen krůček od úchvatného zážitku: vystoupení v národním dresu před vyprodanou domácí arénou.

Vrány vám může být líto, na ledě v přípravě nechal úplně všechno. Ani to však na nominaci nestačilo, Rulíkovi se jednoduše pozdávali jiní. Kromě zástupu zklamaných zažívají opačné emoce někteří vyvolení. A pokud na mistrovství Češi uspějí, nikdo už Rulíkovu místy překvapivou nominaci zpochybňovat nebude.