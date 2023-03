Jsi nádherná! Kdy jindy to chceš vydojit, slyšela Tereza Ramba od muže

„Patnáct let jsem říkala, že se nesvlékám, protože mě štvalo, že v mém prvním filmu něco trošku bylo a furt to na mě vytahovali. Patnáct let, rok co rok. A pak zavolal Honza Svěrák, že má skvělý scénář. Říkal: skvěle bys to hrála, ale je tam hodně nahato, furt,“ popsala herečka.

Žádala ho, aby jí nejdřív poslal scénář. „Nechtěl, říkal, že se stejně nesvlíknu. Tak jsem mu napsala, že někdy je důležitější spirit než kozy. A on mi napsal: Někdy ne. Přečetla jsem si to: nádhernej poetickej scénář Zdeňka Svěráka. A musela jsem uznat, že někdy jsou opravdu důležitější kozy než spirit,“ vysvětlila.

Podpořil ji v tom i manžel. Ale pár nahých scén nebylo všechno. „No a pak volal Honza, že to dá na desetimetrový plakát, ale jenom s mým svolením. To on tak dělá, že to udělá jen se svolením, ale v podstatě je to direktivní rozkaz. Zase jsem šla za manželem a on řekl: To je bomba! Vždyť jsi nádherná! Kdy jindy to chceš vydojit, když ne teď. A já jsem na to začala koukat úplně jinak a má pravdu a je mi líto, že mi to neřekl dřív,“ říká Tereza Ramba.

Tereza Ramba na plakátu k filmu Betlémské světlo (Praha, 28. února 2022)

Její nahý plakát vzbudil kontroverzní reakce a někteří ho považovali za sexistický a podbízivý. Sama herečka je však spokojená. „Ten plakát je podle mě pěknej. Vzbudil strašně moc emocí – i negativních. Ale já jsem na ně nedala,“ prozradila.

Ve filmu se odhalovala při milostných scénách se svým bývalým přítelem Vojtěchem Kotkem, který se o jejím těle vyjádřil ve vtipu v tom smyslu, že se za doby, co se neviděli, změnilo. „Hajzl, je drzej, to je neuvěřitelný. To je fakt přes čáru, to jsem mu taky hned řekla. Byla jsem naštvaná až do svačiny. Byly chlebíčky s majolkou. A chci říct veřejně, že se nic nezměnilo. Je to všechno v perfektním topu, všechno,“ rozčílila se na oko herečka, která si spolupráci s expartnerem pochvalovala, protože jsou jako rodina a s kýmkoli jiným by se jí intimní scény točily hůř.