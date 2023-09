Chtěl trefit UFO, puška se roztavila. Není sám, případů je víc, říká Vachler

Před třiceti lety vytvořil filmové ceny Český lev, proslulé vedle specifického humoru i veganským rautem. Poté, co si ceny, jak sám říká, nechal de facto znárodnit, jako by se po něm slehla zem. Filmu se však PETR VACHLER (57) věnuje dál. Vedle produkování a natáčení dokumentů se chystá vypustit do světa ojedinělý filmový počin Tajemství a smysl života, na němž pracoval neuvěřitelných deset let. Na co během nich přišel, proč chodí bos a co mu přinášejí pobyty ve tmě? | foto: Vachler Art Company