Žhavá lesbická líbačka. Radka Pavlovčinová natáčela klip s LP

Americká hudebnice Laura Pergolizzi, známá jako LP, natáčela před několika týdny v Praze videoklip pro svůj nový singl One Like You. Osobně si z 350 zájemkyň vybrala ženu do svého klipu. Stala se jí sestra SuperStar Adama Pavlovčina, herečka Radka Pavlovčinová.