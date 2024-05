Sex jsem neměla už dva roky, říká Foxová. Vadí jí ohrožení práva na potrat

Modelka uvedla, že cestou celibátu se vydala poté, co americký Nejvyšší soud v červnu 2022 zrušil rozsudek Roe v. Wade, čímž ohrozil práva na potrat v mnoha státech USA.

„Myslím, že po odebrání našich práv je to způsob, jak si mohu vzít částečně zpět kontrolu nad situací. Je na nic, že to musí být zrovna tímto způsobem. Ale zkrátka se necítím v pohodě, dokud se to nezmění,“ vysvětlovala Julia Foxová v rozhovoru pro pořad Andyho Cohena s názvem Watch What Happens.

Autorka knihy Down the Drain doplnila, že původně neměla v úmyslu zdržet se sexu na tak dlouho. „Uteklo to velmi rychle. Bylo to šest měsíců, pak to byl najednou rok a teď si říkám... Panebože, už je to skoro dva a půl roku a stále to trvá,“ směje se.

Když se Cohen během rozhovoru v talkshow modelky zeptal, zda jí sex chybí, odpověděla, že už ne. „Na začátku ano, chybělo mi to“ upřesnila. „Ale myslím, že je to stejné jako s překonáváním čehokoli jiného – kouření, drog a podobně. Nakonec prostě postupně zapomenete. A všechnu tu energii, kterou jste dříve věnovali sexu, můžete věnovat jiným věcem,“ dodala Foxová.

To, že v současné době žije v celibátu, herečka prozradila v komentáři u jednoho z videí na TikToku. Kritizovala v něm reklamu seznamovací aplikace Bumble se sloganem: „Dobře víš, že slib celibátu není řešení.“ Foxová reagovala: „Dva a půl roku celibátu a nikdy mi nebylo lépe!“ Společnost se později ve veřejném prohlášení za tuto reklamní kampaň omluvila a uvedla, že bilboardy po celé zemi stahuje.

