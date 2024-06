Soud Brzobohatý Kuchařová pokračuje. Je to jen trapné, nic víc, říká hudebník

„Myslím si, že nejen já, ale celá společnost je už z tohohle vyčerpaná. Protože je to jenom trapné, nic víc,“ uvedl Ondřej Gregor Brzobohatý u soudu pro pořad Showtime.

Celá kauza začala zveřejněním informací z žaloby na anulaci církevního sňatku Kuchařové a Brzobohatého. Ta obsahovala mimo jiné informace o tom, že má hudebník zálibu v převlékání do ženských kostýmů. Muzikant se domnívá, že informace médiím poskytla sama Taťána Kuchařová. Ta však toto tvrzení dlouhodobě vyvrací.

Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová se brali 30. června 2016.

„Ještě jednou a naposledy důrazně odmítám, že bych bulváru poskytla natolik citlivou věc, jako je žaloba na anulaci církevního sňatku. Nejenže to považuji za morálně pokleslé, ale ani pro to nemám sebemenší důvod. Mým jediným cílem bylo a i nadále je anulovat náš církevní sňatek. Soud teprve proběhne a je neveřejný. Zveřejnění žaloby je porušením církevních předpisů, kterým strana oslabuje svou pozici v rámci řízení. Zveřejňovat jakékoli detaily je tedy proti smyslu tohoto řízení a jen bych tím mohla ohrozit cíl, který sleduji,“ napsala modelka loni v květnu na Instagram.

Ve středu byl však k soudu přivolán klíčový svědek, bývalý šéfredaktor zpravodajství rádia Frekvence 1, kterému údajně sama Kuchařová celé znění církevní žaloby poslala. Novinář Luboš Procházka, který se kauzou zabýval a byl zároveň PR manažerem některých projektů bývalé Miss World u soudu uvedl, že průběžně dostával zprávy z telefonního čísla modelky s dotazy, proč poskytnuté informace ještě nebyly zveřejněny. Kromě pracovních záležitostí spolu řešili i věci spojené s rozpadem manželství.

„Paní Kuchařová požadovala, aby nebyla uvedena jako zdroj, ale od ní šly informace s kým měl mít poměr, s kým jezdil do Berlína a co si obléká. Ano, celou dobu jsem s ní spolupracoval a chtěl jsem ji jako zdroj chránit, ale ona se pak rozhodla, že celou kauzu o úniku soukromých informací a o zdroji úniku hodí na mě,“ uvedl u soudu Procházka.

V minulosti se účastnil také schůzky Kuchařové, jejího církevního právníka a jejího advokáta, kde podepsal čestné prohlášení pro případný proces.

„Hned na mě oba začali, že ji musíme chránit. Paní Kuchařová tam seděla a plakala, že přijde o miliony, že musí být ochráněná a já jsem to prohlášení podepsal pod nátlakem, protože jsem nevěděl, co ti dva právníci všechno ví. Nové prohlášení jsem pak podepsal po schůzce s šéfredaktorem deníku Blesk a právníkem, protože mi došlo, že to chce Taťána Kuchařová celé hodit na mě a uvědomil jsem si, pod jakým nátlakem jsem jako redaktor deníku byl,“ popsal Luboš Procházka.

Kontakt této dvojice prý překvapil i Brzobohatého. „Devadesát procent z toho, co dnes zaznělo, jsem vůbec netušil,“ řekl viditelně otřesený pro pořad Showtime. Kuchařová k soudu nedorazila, zastupovala ji její advokátka. „Nebudu média ani veřejnost informovat o průběhu soudního líčení, na rozdíl od mého bývalého manžela. Budu se bránit a vyjádřím se až po rozsudku,“ napsala modelka.

Dvojice by se měla u soudu znovu potkat během letních prázdnin.