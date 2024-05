Hrát divadlo je pro mě pořád i po těch letech docela nervák, říká Jiří Dvořák

Rolí Konráda ve hře Oheň a popel se po několika letech vracíte na jeviště, konkrétně jde o scénu brněnského Divadla Bolka Polívky. Vy sám z Brna pocházíte, i když už řadu let bydlíte v Praze. Byl to jeden z důvodů, proč jste nabídku přijal?

Určitě. V Brně jsem se narodil, mám tam nejbližší kamarády, takže jsem spojil příjemné s užitečným. Navíc hraju s Martinem Hubou, což je pro mě skvělá zkušenost. On je výsostný profík, skvělý hráč. Hrajeme výbornou hru, která divákovi nedá jasnou odpověď. Pochopení je na něm. Na programu bývá jednou do měsíce vždy dva až tři dny za sebou, takže nejde o náročné cestování, což je pro mě taky výhoda. Problém je jen v tom, že jsme hru nazkoušeli v aréně, což je prostor s jevištěm uprostřed, kdy diváci sedí po obou stranách. Jenže nově hrajeme v sále v Bílém domě, což je sídlo bývalého ÚV KSČ. Je to taková nudle, kde je publikum před námi, a my tudíž musíme hrát úplně jinak.

Špatný scénář ani nezajímavý pořad nevezmu. Stačí mi přečíst třetinu, abych měl jasno. Pověst si budujete desítky let, pak stačí udělat dva blbé filmy – a všechno je pryč.