RECENZE: Anděl Páně je jeden z nejlepších původních muzikálů od časů Draculy

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Na poli původního českého muzikálu se v Praze po letech konečně urodilo něco, co obstojí téměř po všech stránkách. Karlínský Anděl Páně láká na hudbu, texty, herecké a pěvecké výkony i propracovanou scénu a kostýmy. Kdyby se tvůrci nebáli krátit, byla by to divadelní událost roku. I přes dlouhou stopáž však Brzobohatého muzikál rozhodně stojí za rodinnou návštěvu.