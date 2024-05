Krajčo o Gumpovi 2: Jen jsme dělali zvířatům komparz a snažili se jim to nekazit

- Filip Rožek (producent)

Proč jste se rozhodl natočit film Gump – Jsme dvojka?

Když se mě někdo ptal na pokračování, vždycky jsem jednoznačně tvrdil, že nebude. Stala se ale jedna osudová a podstatná věc, jeden telefonát s režisérem F. A. Brabcem, který to v mé hlavě postupně změnil. Moc se mi do pokračování nechtělo a nic nového mě nenapadalo. Pak během jedné noci, kdy jsem skoro nespal, se ve mně ten příběh otevřel, jako kdybych se vrátil zpátky do baráku, ze kterého jsem se před několika lety odstěhoval, a zjistil, že jsem tam byl vlastně šťastnej. Do baráku, kde žil Béďa a Oříšek a celý tenhle Gumpův psí svět.