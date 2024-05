Byla by skvělá prezidentka, říká Chuck Norris o matce, které je 103 let

Wilma Norris Knightová se narodila v květnu roku 1921. Za otce Chucka Norrise se provdala už v 16 letech. Ten ji ale opustil a ona zůstala nakonec svobodnou matkou tří chlapců. Chuck Norris z nich byl nejstarší a často zastával roli otce.

„Maminka je příkladem vytrvalosti a víry. Musela ustát smrt celé své biologické rodiny, svých dvou manželů, nevlastního syna, dvou vnoučat a mého bratra Wielanda, který zahynul ve válce ve Vietnamu 3. června 1970,“ popsal Chuck Norris v článku o své matce na WND.

„Opakovaně měla rakovinu a prošla zhruba 30 různými operacemi kvůli řadě problémů. a přesto je tady,“ dodal s tím, že za ním matka stála v časech dobrých i zlých.

Chuck Norris Happy Birthday mom. We love you more than words can say. 611 611

„Když jsem se narodil, málem jsem zemřel kvůli komplikacím. Když jsem málem ztratil duši kvůli Hollywoodu a málem jsem přišel o své finance, když jsem jako mladý muž zakládal studia karate a cestoval po celé zemi, abych prodával vlastní filmy do kin, byla doma a modlila se za můj úspěch. Dokonce se za mě modlila, abych si našel ženu, která by mi změnila život, a fungovalo to! Svou pravou lásku Genu jsem potkal, když jsem natáčel Walker, Texas Ranger,“ svěřil se Norris.

Jeho matka napsala v devadesáti letech paměti s názvem Acts of Kindness: My Story a z nich by podle herce mohli čerpat všichni. Podle Norrise by byla dokonce skvělá prezidentka Spojených států. Její rady pro šťastný život shrnul do několika bodů: Nenech se překvapit těžkostmi, bojuj se starostmi, vrať se k základům, buď pokorný a ochotný pracovat, buď bohatý v lásce, pomáhej ostatním, nech se Pánem vést k pomoci a síle a vytrvej v modlitbě.