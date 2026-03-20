Byl šestinásobným mistrem světa v karate a své bojové umění předvedl v mnoha akčních filmech. Zaštítil ušlechtilou kampaň apelující na americké teenagery, aby nebrali drogy, a taktéž se stal externím poradcem prezidenta George Bushe ve sportu a tělovýchově.
Čistě teoreticky by Chuck Norris měl požívat bezmezné úcty a být přirozeně respektovanou legendou jako frajeři typu Arnolda Schwarzeneggera nebo Sylvestera Stalloneho.
Jenže Chuck Norris kdesi udělal chybu. Uctívanou ikonou je jen pro menšinu fanatických žroutů akčních filmů a pak už jen pro ještě menší menšinu ctitelů patetické ušlechtilosti, zatímco v očích široké veřejnosti je legrační figurou a parodií sebe samého. Což má celkem prosté vysvětlení.
Díky vazbám z výuky karate se poprvé před kamerou ocitl ve snímku Dům sedmi rozkoší. Což nebyl pornofilm, jak by název mohl napovídat.