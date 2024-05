Do herectví mě zasvětil budoucí tchán, byla to drsná škola, líčí Martin Pechlát

Ve svém debutu Nuda v Brně učil filmového bratra navlékat kondom na rohlík, druhým filmem Účastníci zájezdu se do paměti filmových fanoušků zapsal jako potápěč voyeur. Po neskutečně pestré škále čítající roztržité taťky od rodin i démonické padouchy Fausta či Goebbelse, za něhož získal Cenu Alfréda Radoka i Thálii, se letos, na prahu padesátky, jeden z nejobsazovanějších českýchherců Martin Pechlát dočkal hlavní role ve filmu Bohdana Slámy Sucho. Čím drama o střetu dvou životních postojů dostalo jeho samotného a existuje role, jakou by nevzal? | foto: Jan Zátorský , MAFRA

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Do paměti filmových fanoušků se zapsal komediemi. Po pestré škále čítající roztržité taťky od rodin i démonické padouchy se letos, na prahu padesátky, jeden z nejobsazovanějších českých herců Martin Pechlát dočkal hlavní role ve filmu Bohdana Slámy Sucho. Co mu dala? A existuje role, jakou by nevzal?