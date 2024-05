VIDEO: Bohdalová dojala Lucernu. Na premiéře Svaté oslavila 87 let kariéry

Film Svatá režiséra Jiřího Stracha a scenáristy Marka Epsteina vypráví příběh devadesátileté vitální důchodkyně, která žije společně se svu dcerou Hanou v podání Lenky Vlasákové. Jejich vzájemný vztah je napjatý a poznamenaný šrámem z minulosti.

Olga přežila hrůzy gulagu a dnes o tom píše knížky a vypráví na besedách. Své posluchače dokáže přesvědčit i zaujmout, díky čemuž se o ni začínají zajímat taky novináři. Mezi nimi i reportérka Dastychová, kterou ztvárnila Pavla Beretová, jež ví o Olze v danou chvílí víc než kdokoliv jiný. A chystá se s tím jít ven.

Pro režiséra Jiřího Stracha je film již několikátou spoluprací s Jiřinou Bohdalovou, společně natáčí filmy už téměř dvacet let. V čem vidí rozdíl v tom, jak ke spolupráci přistupuje? „Dnes se bojím toho, abych svým netalentem něco ve filmografii Jiřiny Bohdalové nepokazil. Takže se už více bojím toho ne jak mě ona přijme, ale abych natočil film, který jí bude hoden. A myslím, že se nám to v případě Svaté povedlo,“ odpovídá režisér.

A jak o filmu ještě během jeho vzniku mluvila sama představitelka hlavní role? Označovala jej za labutí píseň, sama si pak ale v další větě zasteskla po pořádné komediální roli. „To bych vyskočila jako dvacítka! Jenže vám mohu klidně slíbit, že se to nestane, protože chybějí lidé, kteří by to uměli. Myslím skutečnou komedii, nikoli to dnešní vyrábění legrace. Stálo by za to vrátit se ke starým prověřeným věcem, jako byla dramaturgie čili dialog, který nesráží, nýbrž pomáhá. Ale teď se šetří, spěchá a podle toho výsledek vypadá,“ uvedla.

Svatou uvede Česká televize v neděli večer od 20:10. Reportáž z premiéry najdete na videu.