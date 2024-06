Můžeme kreslit do knihy? Děti byly v euforii, říká Soukup. Teď jim věnuje Bajkery

Každý majitel Bajkerů se může podepsat už na obálku knihy, hned pod jméno autora a ilustrátorky Magdaleny Hovorka. Obálka je to poctivá, tvrdá, žádná měkkota. Uvnitř čtenáři najdou třicet bajek, ve kterých různá zvířatka jezdí po lese na kole a u toho prožívají každodenní starosti i radosti jako každý z nás.

Proč se Petr Soukup rozhodl tentokrát od básniček ukročit k bajkám? „Protože jsou to krátké příběhy. Já neumím napsat dlouhý příběh. Když mi lidé posílali své milostné zážitky do sbírky erotických příběhů, kterou jsem vydal, záviděl jsem jim, jak moc se umí rozepsat. Pořád jsem chodil po Stromovce a přemýšlel jsem, o čem ty bajky můžou být, a když mě málem srazila jedna parta malých dětí, která právě jela na kolech dobývat celý park, tak mě napadlo, že to musí být bajkeři a že ta zvířátka musí být uličníci,“ odpovídá.

Děti už roky pilně dokreslují vaše knížky. Zajímalo by mě ale, jestli jste taky někdy nějakou dokreslil vy sám.

Dobrá otázka. Čím je člověk starší, tím je k sobě kritičtější. Jako dítě bych chtěl od rodičů těch knih několik a každou bych ilustroval v jiném stylu. Ale já když vidím pastelku, tak vím, že na ni sahat nesmím. Jsem tak dobrý ilustrátor, jako Pavel Novotný diplomat.

Básník a textař Petr Soukup

Za ty roky vám musely přijít stovky fotek od rodičů a dětí: zůstal vám nějaký obrázek v paměti?

Přišlo jich opravdu hodně a nebudu lhát. Jsem cíťa. Trvalo mi, než jsem na ten obrázek přes slzy zaostřil. Občas mě vážně šokovalo, jak precizní ilustrace umí některé děti vytvořit. A to je právě to. My dospělí už víme, co je neúspěch, a občas jsme pod návalem hořkosti ohnuti a brzo házíme flintu do žita, protože si rovnou říkáme, že to určitě zase nevyjde. Proto mě zajímá dětská fantazie, často vytvoří něco, na co bychom si my dospělí netroufli.

Jsme z generace, kterou učili, že čmárat do knihy opravdu ne. Sledujete, že se to mění, nebo tam mají ty zábrany od rodičů vkládané pořád?

Ano, i současným dětem se pořád říká, že do knih se nekreslí, ale naštěstí se některé děti rodí už s punkovou duší a nerespektují to. Ty moje knihy uspokojí jak děti, tak rodiče. Proto jsem je vytvořil. V některých školách a školkách jsem ty děti zažil v úplné euforii, když se jim řeklo, že do těchto knih se kreslit může. Často se stalo, že za mnou přišly a pořád se ujišťovaly, jestli tam smí opravdu kreslit, a já s nimi několikrát začal dělat první obrázek. Hned mi pastelku vytrhli z ruky běželi s knihou někam do rohu, kde je nebude nikdo rušit, a pustili se do díla.

V bajkách je vždycky nějaké ponaučení. Jak jste hledal balanc v tom, aby jste ho jako autor dětem nevnucoval moc explicitně, ale zároveň jej sděloval srozumitelně?

Od toho je v těch bajkách sova, která se snaží vše urovnat, a nemluvný a tajemný jezevec. Přiznám se, že zde dětem jedno poselství předkládám a sice, že soutěžit za každou cenu není vždy cesta k zábavě a trvalému přátelství. Chci, aby ta kniha přátelství posilovala.

Potřebujete se jako autor přehodit do nějakého jiného nastavení, když píšete pro děti? U vás se to srovnání nabízí samo, když si vzpomenu na knihu Erotických příběhů, kterou jste vydal.

Ano. Řeším to hudbou. K psaní poslouchám různé instrumentální skladby. K erotice nějaký chillout a když jsem psal Bajkery, tak jsem poslouchal rockové pecky, protože jsem musel mít akční náladu. Seděl jsem v Café Slavia, z okna jsem pozoroval rodiny s dětmi a v uších mi naplno hráli AC/DC v instrumentálních verzích.

Už u Básniček jste mi říkal, že výroba takové knihy, klidně ji označím za poctivou, je dost nákladná. Teď o čtyři roky později: posunula se ta výrobní cena ještě výš?

Ano, tisk velmi podražil. Opravdu velmi a chápu to, ale já od roku 2018 knihy nezdražil. Vím, že jsem na tom tratný, ale moji čtenáři jsou často studenti, mladí rodiče nebo prarodiče, když kupují knihy pro děti, a to jsou všechno skupiny lidí, které si nemohou finančně pískat. Jsem hodně solidární, ale nestydím se za to. Vše tvořím sám, takže připravuju o peníze jen sebe. Ovšem živí mě to naplno. Kdybych šel k nakladateli, musel bych si rovnou najít práci, protože peníze z knihy si vezme knihkupectví, distributor, nakladatel a autorovi se pošle jen směšná almužna. Proto se mé knihy dají získat jen přes můj e-shop a v knihkupectví neleží. Mimochodem, před deseti minutami se vyprodal první náklad. Mám radost.

Ilustracemi knihu doprovodila Magdalena Hovorka. Proč právě ona, čím vás zaujala?

Teď se vdala. Ještě nedávno byla Magdalena Beranová a její jméno najdete ve většině mých knih, protože mi s nimi graficky pomáhá. Majda dělala i knihu Básničky pro vaše obrázky. Ilustrace do knihy Bajkeři udělala skvěle, protože, kdyby to byly počítačové kresby, tak bychom těm dětem předkládali jen umělé mustry. Takhle je vše kreslené Majdinou rukou a děti můžou vše v klidu dokreslit a libovolně vybarvit. Magdalena navíc každým dnem porodí, takže byla na tu dětskou knihu hodně napojená. Moc se těším, až mi budou rodiče posílat, co jejich děti nakreslily. To zas budu mít šnuptychl plnej slz.

Otázka na závěr se nabízí sama: jaký bajker byl malý Péťa?

Aktivní. Bavilo mě horské kolo a po bráchovi jsem zdědil terénní BMX. S tím jsem se u nás v lesích vyřádil. Ovšem, jakmile jsem se přestěhoval do Prahy, tak už jsem na kolo nesedl. Jezdit s ním po městě je šílené a Praha je samý krpál. Chodím pěšky, nebo jezdím tramvají. Ale z té občas vylezu ve stavu, jako bych přeletěl přes řídítka. Chybí mi jízda na kole bez držení řídítek, v jedné ruce nanuk a pozorování spolužaček, jak dospívají.