VIDEO: Kdo nemaká, jde do díry. Vysněná Amerikánka představila trailer

Svůj filmový „příběh o holce, která přestala utíkat“ začal režisér Viktor Tauš točit před dvěma lety. Na premiéru svého životního projektu se však chystá už skoro čtvrtstoletí. „Poprvé jsem si o Amerikánce napsal do deníku v květnu roku 2000. Prvních čtrnáct let jsem to plánoval točit jako film, měl to být můj druhý snímek,“ popsal před časem pro iDNES.cz.

„Ovšem v osobním smyslu jsem potřeboval nejprve dospět k tomu, abych si dokázal pojmenovat ty správné otázky, které tento příběh ženou dopředu. A v profesním smyslu jsem zase musel objevit, zda jsem schopen ten příběh vyprávět. To mi trvalo velmi dlouho,“ přiznává režisér, který po své výrazné filmové prvotině Kanárek (1999) a Sněženkách a machrech po 25 letech (2008) natočil v roce 2013 snímek Klauni.

Amerikánka se následně dočkala několika divadelních verzí. Loni pak světlo světa v pražském prostoru Jatka78 spatřil projekt Snowflakes, prezentovaný jako „živý trailer“ k chystanému filmu. A nyní je tady už opravdu ona filmová Amerikánka, která se představuje oficiálním trailerem. „Je to skutečný příběh desítek tisíc dětí, které vyrůstaly v dětských domovech v komunistickém Československu. Vyprávíme ho jako gejzír pestrých vzpomínek plných barev, života a snů,“ přibližuje Tauš svůj očekávaný snímek.

Ve dvouminutovém sestřihu je mimo jiné slyšet titulková píseň zpěvačky Annabelle. „Chtěla jsem se vytvořit moderní holčičí pop-punk a s Viktorem Taušem jsme si to pořád přepinkávali sem a tam, protože mu tam pořád něco nesedělo,“ popsala hudebnice vznik písně.

„Snažila jsem se totiž držet nějaký popový výraz a ladila si vokály. A on to pak skvěle popsal: Já v tom cejtim tu ‚dokonalost‘, tu upravenost. Ale já nechci aby ses cenzurovala! Potřebuju tu Amerikánku aspoň na chvíli nechat ŽÍT! Takže jsem si jeden večer otevřela prosecco a nahrála to v největším punku, co to šlo. Rozesmátá, občas lehce pod tónem, prostě živá,“ dodala Annabelle.

Oproti původnímu květnovému termínu nakonec film Amerikánka zamíří do našich kin až 26. září. Diváci se mohou těšit na Kláru Melíškovou, Pavlu Beretovou, Lucii Žáčkovou, Magdalenu Borovou, Václava Neužila, Zuzanu Mauréry či Vladimíra Javorského. Známé herce doplní neokoukané tváře Julie Šoucové, Kláry Kitto a dále 350 dětí.