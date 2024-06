TELEVIZIONÁŘ: Ztratil se mu malý syn. Docela jiná role pro Dr. Strange

Oddechová podívaná to zjevně tentokrát nebude, Cumberbatchův hrdina, který si získal popularitu v dětském televizním pořadu Dobrý den, sluníčko, se propadne do zoufalství a beznaděje. Cestou do školy se totiž jednoho dne záhadně ztratí jeho devítiletý syn.

Pronásledován výčitkami svědomí, upne se otec k chlapcovým kresbám modré loutkové postavičky jménem Eric a doufá, že když příšerku žijící pod hochovou postelí dostane na obrazovku, pomůže mu to v pátrání tam, kde rodina, kolegové i policie zatím selhávají.

Novinka, na níž se Cumberbatch podílel též coby jeden z producentů, se zrodila ve spolupráci dvou žen. Abi Morganová je úspěšnou scenáristkou, která se brzy objeví v titulcích dalšího příběhu boubelky Bridget Jonesové, a režisérka Lucy Forbesová má za sebou třeba ceněný seriál Tohle bude bolet, odvysílaný i v Česku.

Příběh jménem Eric se odehrává na newyorském Manhattanu v osmdesátých letech, na pozadí dobové epidemie AIDS a korupčních skandálů uvnitř policie, které má odhalit McKinley Belcher III coby detektiv, jenž současně skrývá vlastní tajemství a při hledání ztraceného chlapce také sehraje důležitou roli.

Natáčelo se přímo v New Yorku, ale mimo jiné rovněž v kulisách Budapešti, která bývá častým konkurentem Prahy při získávání podobně lukrativních zahraničních zakázek.