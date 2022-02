RECENZE: Temný ano, rytíř už ne. Batman opět bojuje za Gotham

Stejně jako se do Gothamu zas a znovu stahují psychopatické kriminální živly, povolávají filmaři opětovně do zbraně jednoho z nejikoničtějších maskovaných mstitelů bezpráví. Po milníkové Nolanově trilogii jsou ale v mnohem těžší pozici, než když zmíněný režisér zachraňoval Batmana z nevkusného neonového lunaparku, kam jej zavlekl Joel Schumacher.

Nuže, dá se vůbec nějak adekvátně navázat na filmy Temný rytíř nebo Temný rytíř povstal, aniž divák co chvíli teskní po Christianu Baleovi, Garym Oldmanovi a Heathu Ledgerovi? Režisér Matt Reeves věří, že ano a jako důkaz předkládá svůj tříhodinový opus zmáčený deštěm, beznadějí a bolestí.

Jeho Batman není tak divácky vděčný jako zmíněná trojice filmů s Christianem Balem.

Kde se Christopher Nolan snažil o co největší realističnost, tam Reeves předkládá ryze komiksovou podívanou, vykreslenou ovšem téměř výhradně temnými odstíny. Film v jeho režii opravdu působí, jako bychom listovali stránkami komiksu.

Aranžmá jednotlivých scén, práce se světlem a stínem, rozestavění postav i střih akčních sekvencí i přechody mezi jednotlivými scénami jsou komiksově stylizované, ovšem nijak přehnaně a křiklavě, spíš podprahově.

Výsledkem je neustále se stupňující pocit neklidu, nervozity a strachu. Atmosféra je místy tak dusná, což ve spojení s pátráním po identitě hlavního záporáka Riddlera (jde o Hádankáře, ale české titulky zachovávají původní anglické označení) dává vzpomenout na Fincherův thriller Sedm.

K pocitu zmaru a bezvýchodnosti přispívá i Robert Pattinson v hlavní roli. Bruce Waynea/Batmana pojal jako neproniknutelného, permanentním stresem a depresí zchváceného člověka, jemuž je pomsta alfou a omegou bytí. Nemáme šanci se o něm cokoliv bližšího dozvědět, jeho nitro je třikrát zapečetěný sejf. Kdepak hédonistický miliardář s dvojím životem a spoustou úžasných hi-techových hračiček.

Tenhle Bruce Wayne živoří kdesi na okraji společnosti. Režisér a spoluscenárista Matt Reeves si prý při přípravách filmu hodně pouštěl Nirvanu - písnička Something In The Way se ostatně dostala i na plátno - což se promítlo i do Pattinsonova hereckého výkonu. Kdyby se Kurt Cobain vydal v netopýřím převleku bojovat v nočních ulicích za spásu obyvatel Gothamu, působil by asi nějak takto.

Batman USA, 2022, 176 min Režie: Matt Reeves Předloha: Bill Kane, Bill Finger (komiks) Scénář: Matt Reeves, Peter Craig Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrel, John Turturro, Andy Serkis, Jeffrey Wright a další Hodnocení: 85 %

Vizuální stránka filmu a jeho emocionální dopad jsou natolik silné, že jednak není problém usedět tříhodinovou délku, jednak přimhouřit oko nad tím, že scénář předkládá již několikrát viděné.

Batman společně s poručíkem Jimem Gordonem odhaluje zločinné praktiky mocných v Gothamu a kromě toho pátrá po zmíněném šíleném Hádankáři.

To vše jsme již v batmanovských filmech mnohokrát viděli a zřejmě ještě uvidíme. Konec naznačuje, o čem by mohlo být případné pokračování, přičemž ani zde se podle všeho nedočkáme žádného překvapení. Ústřední motiv pomsty, což je hnací motor celého filmu, nicméně film zpracovává z mnoha úhlů pohledu, přičemž tentokrát se palčivě týká i samotného Bruce Waynea, respektive kostlivců ve skříni, o nichž neměl ani tušení.

Do propasti se už Batman díval několikrát, tentokrát mu ale skrze zakrvácené a pokřivené zrcadlo zprostředkuje pohled na to, co by se stalo s jeho duší, kdyby v ní natrvalo převládla temnota. Tenhle vnitřní boj je nakonec nejtěžší ze všech, které musí svést.