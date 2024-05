Měli jsme ze sebe respekt, říkají Krobot a Šoposká. V divadle mají vyprodáno

K vzájemnému respektu se pak postupně přidal nápad společně tvořit a psát, až z toho vznikla divadelní hra Štíři z února, která je ve Studiu DVA vyprodaná až do konce října. „Vysvětlit název je jednoduché: zjistili jsme, že jsme se narodili ve stejný den v listopadu ve znamení štíra a listopad mínus devět měsíců je únor, takže proto tento název,“ osvětluje Krobot malou šifru.

Jak to mají oba herci s přístupem k astrologii? „Já tomu docela ráda věřím nebo mám prostě ráda tyhlety věci, které jsou trochu zahalené duchovnem a tajemstvím. I když si člověk samozřejmě musí vybírat, kde si o tom čte. Opravdu ale ráda věřím tomu, že konstelace narození a místa nějakým způsobem funguje a může člověku do života něco dát,“ přemýšlí herečka.

Krobot v astrologii nevěří, baví ho však „jak vypadá to všechno, co vzniklo okolo toho, to je pro mě asi nejzajímavější“.

Na postupné seznamování se na place vzpomínají takto: „Já jsem asi člověk, který se dlouho oťukává s lidmi, které úplně nezná, takže myslím, že jsme tomu oba nějak hned nešli naproti a trvalo nám to trošku déle, ale naštěstí z toho pak vznikla tato krásná spolupráce,“ říká Šoposká.

„Ono to může vyznít tak, že jsem byl vůči Marice odtažitý, ale já se takto tvářím pořád. Hraje v tom roli i moje koncentrace na práci. Když se začíná točit seriál, má člověk svých starostí dost a pak to možná jenom vypadá, že není vstřícný,“ doplňuje Krobot.

Je to jako druhá realita

A jak oba obecně vzpomínají na dlouhé devítiměsíční natáčení Oktopusu, jehož druhá série začne vznikat letos v létě? Nepřipomíná to někdy dlouhý letní tábor? „Devět měsíců už je dost dlouhý tábor, občas opravdu k nevydržení, ale na druhou stranu musím říct, že vlastně díky tomu vzniká trošku svět sám pro sebe, který se hrozně těžko opouští a taky se do něj těžko vstupuje. Je to trošku jiná realita, nebo spíš druhá realita, takže vlastně žijete dvě současně, což je docela napínavé a zajímavé,“ komentuje režisér a herec.

Napínavé a zajímavé je taky jako divák sledovat, jak si ze sebe oba na jevišti utahují. Narazili už při tom na nějakou hranici nebo snad svá ega? „Mám pocit, že tak jako zkoušíme, co by ten druhý ještě mohl vydržet, což je vlastně zajímavé a baví nás to.“

V rozhovoru se dál dozvíte více o tom, jak si oba společně testují hranice svého humoru a jestli využívají toho, že v lidech možná občas vyvolávají o sobě trochu jiný dojem. Šoposká s Krobotem promluvili také o tom, zdali je příjemné hrát na jevišti v kleci pro zvířata, a dozvíte se mimo jiné, proč hrají Štíry z února právě ve Studiu DVA. Řeč přijde i na to, co stálo za nápadem rozdělit děj do několika paralelních linek.