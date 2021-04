RECENZE: Costnerův šerif ve výslužbě cedí krev v boji o svého vnuka

Přišli o syna, ale za žádnou cenu nechtějí ztratit i vnuka. Když se ovdovělá snacha odstěhuje i se synkem za novým partnerem, z něhož se vyklube násilník, dědeček s babičkou čili Costner coby šerif na penzi a Lane jako jeho žena se vydají na dlouhou pouť, aby si hošíka odvezli. Jenže narazí na odpor podivné domácnosti, jíž vévodí vskutku démonická Lesley Manville.



V knižní předloze, již napsal Larry Watson, se děj odehrává v roce 1951 a prarodiče putují ze Severní Dakoty do Montany. Ve filmové verzi se píše rok 1963 a dvojice cestuje opačným směrem, ze svého bydliště v Montaně do vnukova nového domova v Severní Dakotě.

Nicméně nálada rodinného dramatu z americké prérie zůstává a jakkoli může zprvu působit melancholicky až starosvětsky, napětí tu houstne včetně dvou kol krvavého finále.



Režisér Thomas Bezucha vede vyprávění zprvu věcně a bez oklik: ranč, kde se vše točí kolem miminka, tragický pád syna z koně, druhá svatba snachy, jejíž nyní tříletý capart brzy schytá od otčíma první ránu, náhlý odjezd mladých neznámo kam a nejpřitažlivější babička široko daleko už balí na záchrannou výpravu koláč, hračky a pistoli.



Hraje se tak trochu detektivka, kdy při pátrání po vnukově nynější rodině tandem dostává varovné náznaky „oni si vás najdou sami“, ale také typicky americká road movie, v níž pustá krajina napomáhá proměně melodramatu v thriller, třebaže postavu mladého indiánského samotáře s tklivým osudem zapojuje do děje poněkud uměle.

Ovšem jakmile se na scénu dostane prapodivné příbuzenstvo, které se vnuka hrdinů nehodlá vzdát, bouřkové mraky se hrozivě zvětšují; co člen domácnosti, to odpudivý typ a velitelská matka klanu budí úžas, respekt, strach i odpor zároveň. Stačí její němý souboj s babičkou o hošíkovo objetí, aby měl divák pocit, že by měl někdo rychle volat přinejmenším sociálku.

Jenže tak prozaicky se ve snímku Nechte ho jít nepostupuje; ještě svůj part musí odehrát jak poněkud matná snacha s nezáviděníhodnou volbou mezi dvěma tchyněmi, tak Costnerův zdvořile odměřený chlapík, jenž si dlouho drží sebekontrolu, než to dle očekávání rozbalí.

Nechte ho jít Režie Thomas Bezucha, hrají Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville Hodnocení­: 55 %

Přesněji řečeno nad očekávání, neboť boj o chlapce sahá od sekerky přes pušku až k benzinu; zahrne hodně zvrácenosti, ale také citového rozdírání a zbytečných odboček do minulosti harmonického páru.

Při vší úctě ke Costnerovi, v podstatě se stává pěšákem v ženské válce obou silných zralých hereček, dvou variant Lady Macbeth z dob Divokého západu. Zasazení příběhu do 60. let totiž značně pokulhává, v pistolnickém bezčasí jako by neexistovala žádná policie, žádné úřady, soudy ani zákony, pouze beztrestná soukromá vendeta v zapadlém kraji divokých lidí i koní.



Což snímku Nechte ho jít ubírá na věrohodnosti, i když je třeba přiznat, že působivost násilných obrazů podprahově účinkuje ještě dlouho po závěrečných titulcích. Koneckonců jako vždy, kdy jde o bezbranné dítě.