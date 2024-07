Vysmívaný hošík Ed Sheeran to dotáhl až na královský dvůr a do Středozemě

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Je to až hollywoodsky velkolepý příběh. Na základní škole koktajícího zrzavého chlapečka s brýlemi šikanovali, on pak svými písničkami dobyl svět. Popularita písničkáře Eda Sheerana, jehož dva koncerty v Hradci Králové jsou doslova za dveřmi, spočívá do značné míry v jeho „antihvězdnosti“.