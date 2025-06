Co vědět před odjezdem na festival TrutnOFF Open Air? Vstupenky Celofestivalová vstupenka aktuálně stojí 2 300 Kč, jednodenní 1 560 Kč.

Při objednání deseti vstupenek je jedenáctá zdarma.

Vozíčkáři a ZTP/P mají vstup na festival zdarma, ZTP slevu nemají.

Děti do 13 let včetně za vstup neplatí, starší děti od 14 do 17 let mají vstupenku o polovinu levnější.

Zlevněné vstupenky budou k dostání pouze na místě. Ubytování Kemp bude otevřen od středy 20. srpna 12:00 do pondělí 25. srpna 12:00 přímo vedle areálu. Stanování je zdarma.

Obytná auta a karavany lze zaparkovat na vyhrazené louce u areálu. Platba na místě při vjezdu: osobní auto 500 Kč, dodávka 600 Kč, karavan 700 Kč.

Do areálu je zakázáno vnášet zbraně, sklo a vlastní alkohol. Povolená je pouze 0,5l láhev s vodou. Občerstvení V nabídce budou vegetariánská, veganská i masitá jídla. Platby V areálu se platí v hotovosti. Jen některé stánky umožňují platbu kartou. Úschovna a nabíjení telefonu Zavazadla a cennosti si můžete za poplatek uložit do úschovny. K dispozici bude také nabíjení telefonů. Vstup se psy Vstup se psy do areálu je po předchozí špatné zkušenosti zakázán. Kudy do areálu? Přesná adresa je: Královédvorská 90, Trutnov 54101.

Areál se otevře ve čtvrtek 21. srpna v 16:00 a konec programu je 24. srpna 22:00, areál bude otevřen do ranních hodin.

Z Prahy je to autem nebo autobusem zhruba dvě hodiny, vlakem tři. K areálu jsou nejbližší MHD zastávky Bojiště a Hřbitovní, linky 2 a 7.