POZDRAVY Z OSTRAVY: Je tu pan prezident, mohu vidět vaši občanku?

I taková čtyřdenní variace na realitu však může být narušena. Třeba, když svět zasáhnou masivní IT výpadky, které v pátek způsobily, že do Ostravy nemohla dorazit íránsko-nizozemská zpěvačka Sevdaliza. V Dolních Vítkovicích měla zahrát od 20 hodin, místo toho však hvězda „trochu jiného popu“ uvízla v Amsterdamu. Třeba to ale ještě v průběhu soboty návštěvníkům stihne vynahradit.

POZDRAVY Z OSTRAVY Šéfka kulturní rubriky Monika Zavřelová posílá již tradičně v červenci po dobu konání festivalu Colours of Ostrava z místa čtenářům své pozdravy, dojmy a zážitky.

Mou realitu však mnohem víc než neúčast Sevdalizy narušila účast prezidenta Petra Pavla. Jen chvíli trvalo, než mi to vůbec došlo. Proč?

To si jde člověk takhle dát do svého oblíbeného pivního domečku kyseláče. Když však vstoupí, cítí, že je něco jinak. Jenže co? Mentální kapacity ke konci festivalu ubývají, a tak se mi daří dešifrovat vyšší koncentraci svalnatých mužů s vysílačkami a zvýšenou bdělost personálu, až po pár minutách, když vidím pana prezidenta, jak si od baru odnáší pivo. My ostatní si tak musíme chvíli počkat.

Když se pak po chvíli dostávám na řadu, překvapí mě slečna u objednávek dotazem na občanský průkaz. Žížnivou novinářku okamžitě přepadá panika: mám já tu občanku vůbec u sebe? A je platná?

Naštěstí mám. A tak si její překvapivý dotaz v téměř jednatřiceti letech tlumočím jako lichotku a těším se na své pivo. Když se pak ale dívka zeptá na doklad totožnosti i pána o minimálně deset let staršího, který si objednává pivo po mně, pochopím, že přepečlivou kontrolu zákonné konzumace alkoholu, způsobila hlavně přítomnost Petra Pavla, nikoliv můj mladistvý vzhled.

Takže, milí pracovníci drogové prevence, nevíte-li si někde rady: na Hradě mají jedno dost efektivní řešení.

Na co si zajít v sobotu 20. července? 14:30 – Malalata

15:45 – Bratři Ebenové

17:00 – Sean Paul

18:15 – Sam Garrett

19:30 – Zara Larsson

22:00 – James Blake

23:30 – Emilíana Torrini

00:00 – NobodyListen

Prezidenta Petra Pavla se ženou Evou jsem pak o hodinu později zahlédla i při procházce okolo designové zóny, kde si můžete koupit keramiku, šperky i domácí mýdla.

„Myslíš, že má prezident normálně platební kartu v telefonu jako my?“ ptám se kolegy, který má k věcem „prezidentským“ přece jen o kus blíže než já. „To nevím, ale jestli má, zajímalo by mě, jestli si aktivoval ten festivalový cashback,“ směje se v narážce na speciální akci pětiprocentní „vratky“ z každé platby v areálu festivalu, kterou zde svým klientům nabízí nejmenovaná karetní společnost a banka.

Upřímně: díky i za těch hloupých pár procent. Nejen mě se totiž už párkrát povedlo zcela neumětelsky zakoupit jednu deci vína za dvě sta korun. V šoku z takové ceny jsem stihla jen opařeně přiložit telefon k terminálu a odejít si do kouta vychutnat tento tekutý zázrak v ceně skleničky ve velmi slušné restauraci či vinárně. Nutno dodat, že k tomuto paradoxně došlo ve VIP zóně, kde v představách mnohých festival přítomné hosty napájí a krmí zdarma. Nikoliv. Spíše naopak.

Lenny Kravitz - festival Colours of Ostrava 2024, areál Dolní Vítkovice (19. července 2024)

A trochu opačně to včera pojala i hvězda večera: Lenny Kravitz. Na jeho koncert se v rámci letošního ročníku určitě dostavilo dosud nejvíce návštěvníků, o to překvapivější však bylo, když populární americký muzikant téměř celou první hodinu vystoupení před desítkami tisíc lidí koncipoval jako takový hezký jam s kámoši. Občas utrousil pár vět, vytvářel však mnohem víc dojem muzikanta, který ani pořádně neví, kde se právě nachází.

A tak alespoň ze zadních řad začali někteří návštěvníci po hodině setu odcházet, právě v tu chvíli ale Kravitz nakonec spustil své největší hity. Nu, kdo si počká... Neříkám, že by měl kdokoliv skládat setlisty jen z provařených skladeb, trošku víc se zamyslet nad dramaturgií by ale možná nebylo na škodu.

Se vší úctou k Lennyho umění. Tak zítra naposled.