Členy skupiny ABBA vyznamenal švédský král. Dostali rytířský řád

Na ceremonii v královském paláci ve Stockholmu přišli Björn Ulvaeus a Benny Andersson se svými bývalými manželkami Agnethou Fältskogovou a Anni-Fridou Lyngstadovou.

Ulvaeus televizi TV4 po dnešním slavnostním aktu řekl, že cítí velké rozrušení zvláště proto, že rozhodnutí o udělení řádu má původ ve veřejnosti.

Švédsko letos obnovilo udělování rytířských řádů po 50 letech, píše agentura Reuters. Zároveň letos uplynulo 50 let od vítězství skupiny v písňové soutěži Eurovize se songem Waterloo, což jim dopomohlo k celosvětové slávě.

Švédské království uděluje čtyři rytířské řády, z nichž Královský Vasův řád je nejnižší. Návrhy na jeho nositele předkládá veřejnost a formálně o nich pak rozhoduje vláda.

Kapela, která byla založena v roce 1972 a rozpustila se na počátku 80. let, prodala odhadem na 385 milionů hudebních nosičů a stále má zástupy fanoušků na celém světě díky nestárnoucím hitům jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo The Winner Takes It All.

Na základě hitů švédské čtveřice vznikl i muzikál Mamma Mia!, který od roku 1999 na celém světě vidělo přes 70 milionů lidí, a podle něj i dva úspěšné filmy.