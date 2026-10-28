Svoji vrcholnou kariéru zahájil Miloš Forman v roce 1975 dílem Přelet nad kukaččím hnízdem a získal prvního Oscara. V roce 1979 natočil muzikál Vlasy a o dva roky později Ragtime.
V Československu natočený Amadeus (1985) je jeho druhým oscarovým dílem. Následoval méně úspěšný Valmont, roku 1996 přišel Lid versus Larry Flint a po něm Muž na měsíci (1999). Formanovým posledním dílem jsou Goyovy přízraky (2006).
Miloši Formanovi dali rodiče jméno Jan Tomáš Forman. Oba Formanovi rodiče zemřeli v roce 1943 v koncentračním táboře Osvětim. Miloš Forman byl třikrát ženatý. Jeho první manželkou byla herečka Jana Brejchová. S Věrou Křesadlovou měl dvojčata, divadelníky Petra a Matěje. Jeho třetí ženou byla Martina Formanová (roz. Zbořilová), i s ní měl dvojčata, Andyho a Jima.