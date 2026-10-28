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Miloš Forman

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  20:28

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Miloš Forman na snímku z roku 2004 při přebírání jedné z mnoha cen, kterých se mu za jeho tvorbu dostalo | foto: Reuters

Miloš Forman, filmový režisér a scenárista, vystudoval FAMU obor scenáristika a dramaturgie. Jeho prvním celovečerním filmem byl Černý Petr z roku 1963, následovaly filmy Lásky jedné plavovlásky (1965) a Hoří, má panenko (1967). Po odchodu do USA roku 1968 natočil film Taking Off. 28. října 2026 mu prezident Petr Pavel propůjčil Řád bílého lva.

Svoji vrcholnou kariéru zahájil Miloš Forman v roce 1975 dílem Přelet nad kukaččím hnízdem a získal prvního Oscara. V roce 1979 natočil muzikál Vlasy a o dva roky později Ragtime.

V Československu natočený Amadeus (1985) je jeho druhým oscarovým dílem. Následoval méně úspěšný Valmont, roku 1996 přišel Lid versus Larry Flint a po něm Muž na měsíci (1999). Formanovým posledním dílem jsou Goyovy přízraky (2006).

Miloši Formanovi dali rodiče jméno Jan Tomáš Forman. Oba Formanovi rodiče zemřeli v roce 1943 v koncentračním táboře Osvětim. Miloš Forman byl třikrát ženatý. Jeho první manželkou byla herečka Jana Brejchová. S Věrou Křesadlovou měl dvojčata, divadelníky Petra a Matěje. Jeho třetí ženou byla Martina Formanová (roz. Zbořilová), i s ní měl dvojčata, Andyho a Jima.

Miloš Forman na snímku z roku 2004 při přebírání jedné z mnoha cen, kterých se mu za jeho tvorbu dostalo
2. ÚNORA Miloš Forman dostal v Los Angeles cenu Sdružení amerických režisérů. Předseda sdružení Taylor Hackford připomněl například filmy Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus.Formana označil za jednoho z největších filmařů naší doby.
Režisér Miloš Forman a herečka Natalie Portmanová na české premiéře Formanova filmu Goyovy přízraky, která se uskutečnila 31. ledna v Praze. Vzadu stojí autor hudby Varhan Orchestrovič Bauer.
Miloš Forman (vpravo) a herec Murray Abraham při natáčení filmu Amadeus
15 fotografií

Základní údaje

*18. února 1932 †13. dubna 2018

manželka: Martina Formanová (roz. Zbořilová)

děti: Petr, Matěj, Andy, Jim

bývalé manželky:Jana Brejchová, Věra Křesadlová

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Miloš Forman

Hvězdné ruce. Miloš Forman spolu s některými kolegy zvěčnil své dlaně před lety v pražském Slovanském domě během uvedení filmu Goyovy přízraky. Co s touto originální sbírkou bude dál?

Hvězdné ruce. Miloš Forman spolu s některými kolegy (na snímku Claudia Cardinalová) zvěčnil své dlaně před lety v pražském Slovanském domě během uvedení filmu Goyovy přízraky. Co s touto originální sbírkou bude dál?

Hvězdné ruce. Miloš Forman spolu s některými kolegy (na snímku Javier Bardem) zvěčnil své dlaně před lety v pražském Slovanském domě během uvedení filmu Goyovy přízraky. Co s touto originální sbírkou bude dál?

Hvězdné ruce. Miloš Forman spolu s některými kolegy (na snímku Javier Bardem) zvěčnil své dlaně před lety v pražském Slovanském domě během uvedení filmu Goyovy přízraky. Co s touto originální sbírkou bude dál?

Hvězdné ruce. Miloš Forman spolu s některými kolegy (na snímku Natalia Portmanová) zvěčnil své dlaně před lety v pražském Slovanském domě během uvedení filmu Goyovy přízraky. Co s touto originální sbírkou bude dál?

Hvězdné ruce. Miloš Forman spolu s některými kolegy (na snímku Natalia Portmanová) zvěčnil své dlaně před lety v pražském Slovanském domě během uvedení filmu Goyovy přízraky. Co s touto originální sbírkou bude dál?

Hvězdné ruce. Miloš Forman spolu s některými kolegy zvěčnil své dlaně před lety v pražském Slovanském domě během uvedení filmu Goyovy přízraky. Co s touto originální sbírkou bude dál?

Hvězdné ruce. Miloš Forman spolu s některými kolegy zvěčnil své dlaně před lety v pražském Slovanském domě během uvedení filmu Goyovy přízraky. Co s touto originální sbírkou bude dál?

Hvězdné ruce. Miloš Forman spolu s některými kolegy zvěčnil své dlaně před lety v pražském Slovanském domě během uvedení filmu Goyovy přízraky. Co s touto originální sbírkou bude dál?

Miloš Forman

Miloš Forman na snímku z roku 2004 při přebírání jedné z mnoha cen, kterých se mu za jeho tvorbu dostalo

Z natáčení filmu Muž na měsíci (zleva Danny DeVito, Miloš Forman a Jim Carrey)

Forman jako pětiletý zachycen při dovádění v jezeře.

Malý Miloš Forman na pláži ve Starých Splavech ve skupince dalších lidí se svým otcem Rudolfem. Malého naháče tenkrát táta při fotografování přidržoval rukou.

Adam Forman, jemuž je Miloš Forman prastrýcem, se dnes stará o penzion Rut na břehu Máchova jezera.

Z knihy Barrandov nezapomenutelní: Miloš Forman

Z knihy Barrandov nezapomenutelní: Miloš Forman

Z knihy Barrandov nezapomenutelní: Miloš Forman

Ve Valdštejnské zahradě se natáčela scéna, kde Amadeus hraje pro Josefa II.

Boris Hybner (vpravo) a Miloš Forman v rolích čertů v pohádce Peklo s princeznou

Miloš Forman Vary 1997

MILOŠ FORMAN. Rok 2010, předává slavnému režisérovi jeho portrét.

Amadeus si z večera odnesl celkem osm sošek. Na snímku tým tvůrců se všemi cenami po skončení ceremoniálu. Vlevo nahoře režisér Miloš Forman, v dolní řadě třetí zleva významný hollywoodský producent Saul Zaentz. Karel Černý pózuje vpravo dole (25. března 1985).

Aňa Geislerová a vosková figurína Miloše Formana v Musée Grévin Praha (29. dubna 2014)

Na Havlíčkobrodsku se ujali velblouda skauti a štafetově si ho předávali směrem ku Praze. V Čáslavi si všiml velblouda i tehdy třináctiletý Miloš Forman. Snímek je z Golčova Jeníkova.

2. ÚNORA Miloš Forman dostal v Los Angeles cenu Sdružení amerických režisérů. Předseda sdružení Taylor Hackford připomněl například filmy Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus.Formana označil za jednoho z největších filmařů naší doby.

Miloš Forman (vpravo) a herec Murray Abraham při natáčení filmu Amadeus

Miloš Forman a Michael Hausman při natáčení filmu Ragtime, na židli sedí kameraman Miroslav Ondříček.

Prezidentské kandidáty veřejně podporují známé osobnosti, jsou mezi nimi například režisér Miloš Forman, zpěvačka Marie Rottrová nebo herec Martin Dejdar.

Danny právě vzpomíná na natáčení Přeletu nad kukaččím hnízdem. Proslov zakončil obdivným povzdechem: To víte, Miloš ... . (Myšlen samozřejmě Miloš Forman).

Režisér Miloš Forman přispěje do ledečské potravinové sbírky.

Na Show Jana Krause v New Yorku přijel také Miloš Forman.

Přátelské setkání u režiséra Jána Roháče v Praze ve Střešovicích (Pavel Kratochvíl stojí úplně vzadu - černovlasý s knírkem)

Miloš Forman (za volantem, celý v bílem) při natáčení filmu Dědeček automobil

Petr a Matěj Formanovi letí společně s dědečkem (otec Věry Křesadlové - na schůdkách) do Ameriky na předávání Oscarů.

Miloš Forman, Věra Křesadlová a její synové Petr, Radim a Matěj

Plakáty filmů Miloše Formana: Hoří, má panenko

Plakáty filmů Miloše Formana: Ragtime

Přelet nad kukaččím hnízdem, jeden z filmů, které se budou promítat v Polné. Kdo přijde, trochu netradičně přispěje na jídlo pro potřebné v potravinové bance v Ledči.

Plakáty filmů Miloše Formana: Muž na Měsíci

Plakáty filmů Miloše Formana: Amadeus

Plakáty filmů Miloše Formana: Lid versus Larry Flynt

Plakáty filmů Miloše Formana: Lásky jedné plavovlásky

Plakát k filmu Ostře sledované vlaky (americká verze)

Plakáty filmů Miloše Formana: Hoří, má panenko

Plakáty filmů Miloše Formana: Hair (Vlasy)

Plakáty filmů Miloše Formana: Černý Petr

Plakáty filmů Miloše Formana: Hoří, má panenko

Plakáty filmů Miloše Formana: Konkurs

Plakáty filmů Miloše Formana: Lásky jedné plavovlásky (německá verze)

Z filmu Milovaní: Miloš Forman, Catherine Deneuveová a Chiara Mastroianniová

Z filmu Milovaní: Miloš Forman a Chiara Mastroianniová

Hasičský ples ve Vrchlabí podle Miloše Formana

Hasičský ples ve Vrchlabí podle Miloše Formana

Hasičský ples ve Vrchlabí podle Miloše Formana

Hasičský ples ve Vrchlabí podle Miloše Formana

Hasičský ples ve Vrchlabí podle Miloše Formana

Václav Havel a Miloš Forman uvádějí film Viděno osmi

Miloš Forman a Václav Havel uvádějí film Viděno osmi

Miloš Forman (2009)

Neveřejné projekce filmu Viděno osmi se v Praze zúčastnili (zleva) Václav Havel, Miloš Forman a Milan Jirásek.

Záběry z filmu Miloš Forman: Co tě nezabije

Záběry z filmu Miloš Forman: Co tě nezabije

Záběry z filmu Miloš Forman: Co tě nezabije

Záběry z filmu Miloš Forman: Co tě nezabije (režisér na snímku s Natalie Portman a Javierem Bardemem)

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Témata: Blade Runner, Český lev, divadlo, Donald Trump, Facebook, Fairmont Golden Prague, František Štorm, Kariéra, Kirk Douglas, Kultura, loutkové divadlo, Magazín DNES, Marek Adamczyk, Matěj Forman, Mexiko, Museum Kampa, rodina, Saul Zaentz, Wolfgang Amadeus Mozart, Životní styl

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