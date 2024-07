Sprostá blondýna Courtney Love. Nejkontroverznější ženě rocku je šedesát

V roce 2006 vydala vdova po frontmanovi kapely Nirvana Kurtu Cobainovi pod titulem Sprostá blondýna své deníky, ve kterých sama sebe vidí jako někdejší vulgární, ztřeštěnou, opilou a zfetovanou punkerku. V srpnu 2022 dokončila po téměř deseti letech psaní své paměti s názvem The Girl with the Most Cake.

Rodačka ze San Franciska (vlastním jménem Courtney Michelle Harrisonová) na sebe výrazněji upozornila na počátku 90. let coby zpěvačka alternativní kapely Hole, s níž natočila čtyři studiová alba.

Prosadila se i jako herečka, za ztvárnění manželky pornografického magnáta ve filmu Miloše Formana Lid versus Larry Flint si dokonce vysloužila nominaci na Zlatý glóbus. Zahrála si i v následujícím Formanově filmu Muž na Měsíci.

Loni byla obsazena do životopisného filmu Assassination o atentátu na Johna F. Kennedyho, který má režírovat David Mamet a v němž má hrát i Viggo Mortensen, Shia LaBeouf, Al Pacino a John Travolta.

Courtney Love je matkou dcery Francis Bean, která se jí a Cobainovi narodila v roce 1992. Cobain se v dubnu 1994 ve svých 27 letech zastřelil.