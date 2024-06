Kytička rozkvete, zvadne, chcípne, komentovala Třeštíková časosběrnou metodu

Co by zůstalo v dokumentárním filmu, kdyby ho měla režisérka prof. HELENA TŘEŠTÍKOVÁ (73) natočit a sestříhat z toho, co sama zažila? Začínal by prý nejspíš pohledem z okna čtvrtého patra dolů na Václavské náměstí, kde vyrůstala a kde bezděky nasávala zájem o obyčejné lidi sem tam smýkané dějinnými událostmi. „Nadšená šestiletá holčička by shůry pozorovala žižkovské komunistky, jak v prvomájovém průvodu pomocí svých šátků vytvářejí československou vlajku nebo nápis: Ať žije KSČ,“ představuje si první záběr královna časosběrného dokumentu. | foto: Jan Zátorský, MAFRA